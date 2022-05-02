快訊

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

上海養老院將活人裝屍袋送火化...相關官員被撤職 院長下場曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗市中苗里長邱信雄認養路燈15年 連3屆選舉同額競選

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所今天啟動「愛心路燈認養」活動，並表揚去年認養人中苗里長邱信雄（右）等單位及個人。記者范榮達／攝影
苗栗市公所今天啟動「愛心路燈認養」活動，並表揚去年認養人中苗里長邱信雄（右）等單位及個人。記者范榮達／攝影

苗栗市公所今天啟動「愛心路燈認養」活動，並表揚去年認養人，其中，苗栗市中苗里長邱信雄運用里長事務補助費，認養里內120盞路燈電費，連續15年不輟，連3屆里長選舉，都是同額競選。

苗栗市現有路燈約8100盞，每年路燈電費支出450萬元左右，去年認養5021盏，總金額251萬500元，認養率約62％，今年愛心路燈認養活動今天啟動，市長邱鎮軍強調專款專用，作為繳納電費及汰換節能燈具用途。

邱鎮軍說，市公所每年5月母親節前夕啟動路燈愛心認養，希望認養人做公益的愛心就如母愛，照亮各個角落，維護公共安全，也有活化街景、亮化城市之目的，希望市民響應，路燈認養專線037-331915。

市公所今天並表揚去年認養250盞的長春石化，200盞的大千綜合醫院、泳紳企業、大苗栗建設、慶云事業，及120盞的邱信雄等，其中邱信雄連續認養15年，里民也很有感，他除了第一任里長有爭，接著連續3屆同額，他說，年輕時期沒有路燈，省下事務費認養，里民走在街頭更有安全感。

市公所指出，認養路燈每盞1年500元，可指定認養地點及盞數，市民只要填妥家戶宣傳認養單，就近委託里、鄰長，或逕洽公所辦理登記即可，認養完成後依認養人意願，張貼認養人名號的愛心造型貼紙，黏貼在路燈桿，認養200盞以上者另製作大型燈箱感謝。

苗栗市公所今天啟動「愛心路燈認養」活動，並表揚去年認養人中苗里長邱信雄（右）等單位及個人。記者范榮達／攝影
苗栗市公所今天啟動「愛心路燈認養」活動，並表揚去年認養人中苗里長邱信雄（右）等單位及個人。記者范榮達／攝影

認養 愛心

延伸閱讀

苗栗縣款1.7億推公園2.0 特色共融年底前至少16座到位

(火旁)龍民俗被編入國小教材 苗栗市長表揚作者彭仁星

苗栗縣今增5確診！2例足跡曾搭乘台鐵 縣府加開社區篩檢站

讓全國都看見 苗栗(火旁)龍編入國小教科書

相關新聞

新竹客運擬停駛桃竹竹苗34條路線 竹市監理站協調中

新竹客運在桃竹竹苗4縣市共34條路線，擬在今年9月12日營運許可證到期後，不再繼續經營，新竹市監理站表示，目前仍持續協調...

苗栗縣款1.7億推公園2.0 特色共融年底前至少16座到位

苗栗縣政府運用縣款1.7億多元推動公園2.0計畫，最近啟用通霄鎮新生公園、頭份市音樂公園，南庄鄉東村公園、造橋鄉火車站公...

原新竹地院登入歷史建築 擬將竹市警局納調查研究

新竹市古蹟及歷史建築密度高，市區中正路上「原新竹地方法院」除具文資保存意義，還可與國定古蹟新竹市政府、新竹市議會形成行政...

美福自救會到區公所調解 發起人：全力協助只是一張紙

桃園市美福倉儲火警臭味、毒氣影響南崁地區逾月，有居民氣喘二度發作送急診，美福大火公害自救會今天至蘆竹區公所申請調解，但不...

儲水備用 桃園5月17日大停水 影響近10萬戶

台灣自來水公司第2區管理處辦理桃園市龍潭給水廠高壓電氣設備檢驗工程施工，龍潭、大溪、八德、復興、平鎮5區大停水，將自5月...

竹市社區營造說明會 「社灶大團圓」報名起跑

新竹市政府持續推動社區總體營造並鼓勵有意投入社造工作的民眾加入，本年度（111年）再度由市府6局處舉辦聯合社造說明會，會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。