苗市中苗里長邱信雄認養路燈15年 連3屆選舉同額競選

苗栗市公所今天啟動「愛心路燈認養」活動，並表揚去年認養人，其中，苗栗市中苗里長邱信雄運用里長事務補助費，認養里內120盞路燈電費，連續15年不輟，連3屆里長選舉，都是同額競選。

苗栗市現有路燈約8100盞，每年路燈電費支出450萬元左右，去年認養5021盏，總金額251萬500元，認養率約62％，今年愛心路燈認養活動今天啟動，市長邱鎮軍強調專款專用，作為繳納電費及汰換節能燈具用途。

邱鎮軍說，市公所每年5月母親節前夕啟動路燈愛心認養，希望認養人做公益的愛心就如母愛，照亮各個角落，維護公共安全，也有活化街景、亮化城市之目的，希望市民響應，路燈認養專線037-331915。

市公所今天並表揚去年認養250盞的長春石化，200盞的大千綜合醫院、泳紳企業、大苗栗建設、慶云事業，及120盞的邱信雄等，其中邱信雄連續認養15年，里民也很有感，他除了第一任里長有爭，接著連續3屆同額，他說，年輕時期沒有路燈，省下事務費認養，里民走在街頭更有安全感。