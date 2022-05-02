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苗市中苗里長邱信雄認養路燈15年 連3屆選舉同額競選
苗栗市公所今天啟動「愛心路燈認養」活動，並表揚去年認養人，其中，苗栗市中苗里長邱信雄運用里長事務補助費，認養里內120盞路燈電費，連續15年不輟，連3屆里長選舉，都是同額競選。
苗栗市現有路燈約8100盞，每年路燈電費支出450萬元左右，去年認養5021盏，總金額251萬500元，認養率約62％，今年愛心路燈認養活動今天啟動，市長邱鎮軍強調專款專用，作為繳納電費及汰換節能燈具用途。
邱鎮軍說，市公所每年5月母親節前夕啟動路燈愛心認養，希望認養人做公益的愛心就如母愛，照亮各個角落，維護公共安全，也有活化街景、亮化城市之目的，希望市民響應，路燈認養專線037-331915。
市公所今天並表揚去年認養250盞的長春石化，200盞的大千綜合醫院、泳紳企業、大苗栗建設、慶云事業，及120盞的邱信雄等，其中邱信雄連續認養15年，里民也很有感，他除了第一任里長有爭，接著連續3屆同額，他說，年輕時期沒有路燈，省下事務費認養，里民走在街頭更有安全感。
市公所指出，認養路燈每盞1年500元，可指定認養地點及盞數，市民只要填妥家戶宣傳認養單，就近委託里、鄰長，或逕洽公所辦理登記即可，認養完成後依認養人意願，張貼認養人名號的愛心造型貼紙，黏貼在路燈桿，認養200盞以上者另製作大型燈箱感謝。
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