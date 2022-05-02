苗栗縣款1.7億推公園2.0 特色共融年底前至少16座到位

苗栗縣政府運用縣款1.7億多元推動公園2.0計畫，最近啟用通霄鎮新生公園、頭份市音樂公園，南庄鄉東村公園、造橋鄉火車站公園動工，預計今年底至少有16鄉鎮市座擁特色共融性親子公園。

苗栗市貓裏喵、竹南鎮獅山、苑裡灣麗3座大型親子公園大受好評及歡迎，縣府去年及今年運用縣款1.7億多元，加上中央補助1100多萬元，推公園2.0計畫，「一鄉鎮一特色公園」盤點老舊公園、閒置空間，改善設施或增設，最近快馬加鞭，啟用新生公園、頭份市音樂公園，動工東村公園、造橋鄉火車站公園。

其中，最近新啟用通霄鎮新生公園在通霄隧道上方，占地約1公頃，新增海洋、丘陵、煙囪元素，融入「通霄之塔」意象，主塔有4層，內部有關卡供孩子探索，最高8公尺的溜滑梯，成了最大亮點。

縣議員張顧礫、陳品安及通霄鎮民代表傅郁揚等地方人士，都表示歡迎全齡多元共融的公園，張顧礫並指出，很多鄉親開心反映，和孫子有地方去了。

此外，頭份市音樂公園占地0.3公頃，加入音樂元素，包括薩克斯風外觀，7.6公尺吹嘴滑梯等，但公園鄰近住戶疑慮被看光光，有影響隱私之虞，縣府將研議在滑梯內部裝設相關遮蔽設施。