原新竹地院登入歷史建築 擬將竹市警局納調查研究

新竹市古蹟及歷史建築密度高，市區中正路上「原新竹地方法院」除具文資保存意義，還可與國定古蹟新竹市政府、新竹市議會形成行政、立法、司法「三權分立」的重要文資聚落，因此，文化局文資審議委員會決議登錄其為歷史建築。

近半年今文化局已決議登錄3處古蹟、2處歷史建築，建於日治時期的新竹市警察局近日也納入文化資產審議調查研究。

文化局指出，去年12月至今已藉由文資審議決議登錄3處古蹟、2處歷史建築，古蹟包括北門國小百齡樓、北門國小同心堂、新竹州廳附屬建築（市府檔案室）；歷史建築為市府大禮堂、原新竹地方法院。目前竹市共計有71處古蹟、歷史建築、紀念建築。

北門國小百齡樓1937年竣工，入口車寄圓柱布面磚、川堂台度溝縫磚、弧形梁、洗石子皆具備高度藝術及科學價值。同心堂的屋架為大跨距「芬克式」鋼桁構造鉚釘接合，外加水平雙面斜撐，為當年最新技術。

而市府檔案室的整體外貌風格與前方州廳一致，是日治時期新竹州廳附屬建築，也見證新竹地區日治時期到戰後的行政中樞的歷史價值。

市府大禮堂採折板立面屋頂、預鑄水泥空心花磚、大跨距鉚接鋼構屋頂、洗石子立面、出挑樓板等具戰後現代建築主義特色，具建築史保存價值。而上月才決議登錄為歷史建築的「原新竹地方法院」，造年代不明，依地籍資料可知總登記日期約為1949年7月。

該院前身是日治時期（1920年）的台北地方法院新竹支部，1945年改稱為台灣新竹地方法院，2017年7月24日搬遷到竹北市的新建辦公廳舍，原辦公地點即為目前新竹簡易庭。

文化局指出，原新竹地院築特色為二層加強磚造建築，立面風格具「晚現代建築主義」式樣，但作為新竹地方法院的共同歷史記憶，在地域特質具有文化資產價值，加上建物屋架保存完整，具高度建築保存價值。