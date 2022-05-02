羅智強購龜山老公寓 喊話繼續耕耘桃園

宣布參選桃園市長的國民黨台北市議員羅智強今天表示，他在桃園市龜山區購買1間42年的老公寓，已完成簽約和支付第一期簽約金，喊話要繼續耕耘、邁向桃園市長之路。

因黨內初選，羅智強近日與國民黨主席朱立倫隔空交火，他上週接受專訪時表示，當時看見新聞而情緒化，又因身體不適等狀況反應過度，向朱立倫道歉。

羅智強今天在臉書發文表示，在桃園買到家了，看了好多物件，且足跡遍布中壢、桃園、八德、楊梅、蘆竹、平鎮等區，最後決定買位在龜山區的42年老公寓，唯一考慮就是價格要便宜。

他說，老公寓位在5樓頂樓且沒有電梯，但預算有限，自己對住也不是很講究，現在已經完成簽約，也付了第一期簽約金，但因頂樓老公寓有漏水問題須先解決，所以暫時無法入住。

羅智強表示，在桃園買了一間新家，也算是件開心的事情，「繼續耕耘桃園，邁向桃園市長之路」。