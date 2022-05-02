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美福自救會到區公所調解 發起人：全力協助只是一張紙

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
73歲李先生在美福大火後，二度氣喘發作，血氧值未達90，所幸緊急送醫後撿回一命。記者楊湛華／攝影
73歲李先生在美福大火後，二度氣喘發作，血氧值未達90，所幸緊急送醫後撿回一命。記者楊湛華／攝影

桃園市美福倉儲火警臭味、毒氣影響南崁地區逾月，有居民氣喘二度發作送急診，美福大火公害自救會今天至蘆竹區公所申請調解，但不滿區公所稱「全力協助」調解只是走既定程序，表示已集資準備打團體訴訟，呼籲受災民眾加入；對此公所回應，已經協助完成書面申請，陳情事項將轉交環保局。

患長期氣喘的居民李先生（73歲）說，美福火災發生後一個月後，4月初突然感到胸悶很厲害，以為氣喘便加強服藥，直到有一天沒辦法呼吸，眼看要窒息，幸虧家人趕緊叫救護車送醫，但上月13日又再度大發作，血氧值不到90（正常為95至100），二度送醫急救，才撿回一命。

自救會今天上午至蘆竹區公所申請團體調解，除重申向美福求償決心，也呼籲受災民眾加入，但申請調解時遭告知調解須兩造合意，美福不一定會出面，現場民眾一度質疑政府不能當人民後盾。

自救會發起人郭姿秀說，自救會訴求始終是政府代位求償，區公所承諾的「全力協助調解」只是一張調解申請表與既定程序，40天來的努力等同一張紙，但仍會填表；而區公所跟美福談的「敦親睦鄰方案」，過程不僅沒有受災戶代表參加，方案送的禮券也僅很少戶數拿得到。

郭姿秀表示，連署會繼續，希望南崁民眾踴躍參與，自救會也已集資委託律師團，將打團體訴訟，為爭取真正重視自身權益的民眾加入，將設禁搭便車條款，有志的居民歡迎加入「美福大火公害自救會」臉書社團。

蘆竹區公所主任秘書詹國華表示，可以理解民眾不滿情緒，事後已協助完成調解書面申請程序，並請發起人郭姿妙書面列舉4項陳情，將請環保局書面回覆，後續公所也會持續協助。

調解會人員說明，調解須兩造合意，美福可以不出面，引發在場民眾質疑政府全力協助決心。記者楊湛華／攝影
調解會人員說明，調解須兩造合意，美福可以不出面，引發在場民眾質疑政府全力協助決心。記者楊湛華／攝影
美福大火公害自救會今天至蘆竹區公所申請調解。記者楊湛華／攝影
美福大火公害自救會今天至蘆竹區公所申請調解。記者楊湛華／攝影
自救會發起人郭姿秀質疑，區公所承諾的「全力協助調解」只是一張調解申請表與既定程序，但仍會填表。記者楊湛華／攝影
自救會發起人郭姿秀質疑，區公所承諾的「全力協助調解」只是一張調解申請表與既定程序，但仍會填表。記者楊湛華／攝影
蘆竹區公所承諾將轉交自救會4項陳情訴求給環保局回應。圖／郭姿妙提供
蘆竹區公所承諾將轉交自救會4項陳情訴求給環保局回應。圖／郭姿妙提供

自救會 氣喘

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