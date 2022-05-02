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白沙屯媽祖20日起遶境 警推制約書避衝突兼防疫

中央社 / 苗栗縣2日電

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖前往北港進香活動20日啟程，通霄警方先行拜訪通霄、苑裡地區宮廟負責人，並簽訂「制約書」，期望事先勸導，避免鬥毆等暴力衝突及落實防疫。

苗栗縣警察局通霄分局今天透過新聞稿指出，白沙屯拱天宮媽祖將於20日前往北港進香，不但是地方一年一度的盛事，更將吸引全國大批信徒湧入通霄，對於警方安全維護勤務形成嚴苛挑戰。

面臨國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，為保障香客安全，並預防宮廟陣頭發生暴力衝突，通霄警分局偵查隊長曾冠喜率員提前拜會通霄、苑裡在地各宮廟，邀請負責人簽訂「制約書」，同時宣誓警方嚴正執法的決心。

通霄警分局與民俗藝陣的「制約書」內容包括，陣頭成員不得為居家隔離人員，且須施打3劑COVID-19疫苗、全程戴口罩、手機安裝「臺灣社交距離」APP，不得攜帶具殺傷力器械等危險物品，以及不得有妨害善良風俗或違反刑事、社會秩序維護法、防疫法令行為等。

通霄警分局指出，進香期間若有違反相關法令，將嚴正執法，並建請苗栗地檢署及法院，偵審時提高相關刑責，並不得緩刑及易科罰金，期盼透過宗教自律力量，展現宮廟的優質文化。

北港 苗栗縣 COVID-19

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