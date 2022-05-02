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儲水備用 桃園5月17日大停水 影響近10萬戶

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭、大溪、八德、復興區5月17日大停水，請用戶預先儲水及節約用水。記者曾增勳／攝影
龍潭、大溪、八德、復興區5月17日大停水，請用戶預先儲水及節約用水。記者曾增勳／攝影

台灣自來水公司第2區管理處辦理桃園市龍潭給水廠高壓電氣設備檢驗工程施工，龍潭、大溪、八德、復興、平鎮5區大停水，將自5月17日上午8時起到晚上7時止停水11時，停水戶高達9萬3468戶，市府經發局今天上午呼籲，停水區域用戶請預先儲水備用，以免用水不便。

因應台水公司這項工程施工，自5月17日上午8時起至晚上7時止，總共停水 11小時，停水區域包括龍潭區、大溪區全區停水；復興區三民里，八德區福興里、興仁里、瑞豐里、瑞德里、瑞興里5里。

還有平鎮區金陵路五至七段、東龍街、洪圳路、金雞湖路、金龍路、東豐路、福龍路一至二段、太平東(西)路、快速路一段、東光路、星友街、龍祥路、廟前路、平東路 239、573、659、679 巷、新安里、東勢里、龍南路 654、666 巷、平等路(平東路至東光路)、建安里、福林里等里路街區。

市府經發局表示，配合這次停水，請民眾預先停水前6小時完成儲水備用和節約用水，避免停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲，並提醒民眾停水期間關閉抽水機電源，以免馬達空轉損壞，停水區用戶如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。

停水 桃園

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