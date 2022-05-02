竹市社區營造說明會 「社灶大團圓」報名起跑

新竹市政府持續推動社區總體營造並鼓勵有意投入社造工作的民眾加入，本年度（111年）再度由市府6局處舉辦聯合社造說明會，會議匯集7項不同類型的社造補助計畫及資源，於這周五下午1點在新竹市文化局演藝廳舉行，現場還有專人解答各種疑難雜症，幫助有志之士打通任督二脈。

市長林智堅表示，竹市近年來逐步透過推動社區營造，著力於各項讓社區更美好的工作，如教育深化、產業創新、文化扎根、樂齡生活等，因此市府聯合多個局處，包含文化局、環保局、產業發展處、社會處、都市發展處及環境保護局等6個局處共同投入社造工作，讓不同的資源達到最大的效益，使新竹市整體共榮共好。

文化局長張馨之說明，這次社造計畫包含文化局的「社區補助計畫」、社會處的「長青樂活健康食堂」、產業發展處的「農村再生計畫」、都市發展處的「社區規劃師社區環境改善補助計畫」、教育處的「終身學習推廣」以及環境保護局的「低碳永續家園」、「節電夥伴」等，各個年齡層或不同族群都能找到適合的補助計畫。

曾經參加聯合說明會的海山社區發展協會廖姓女子分享，她說，藉由參與聯合說明會，可發現補助計畫對社區未來發展的可行性，讓社區擁有無限可能。

丹麥社區管理委員會魏姓女子也說，說明會讓她發掘可以為社區發展申請的補助計畫，所有的提問也獲得在場夥伴們的積極協助及解答，真的是收益良多。