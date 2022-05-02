「桃園買到家了」 羅智強：繼續耕耘邁向市長之路

國民黨台北市議員羅智強爭取參選桃園市長，今天他於臉書宣布在「桃園買到家了」，地點是位在龜山區的42年老公寓，打算繼續深耕桃園。

羅智強表示，自己看了很多物件，足跡遍布中壢、桃園、八德、楊梅、蘆竹、平鎮等區，唯一的考慮就是價格要便宜，最後決定買位在龜山區的42年老公寓，位在5樓頂樓、沒有電梯，所以爬樓梯會有點辛苦，但沒辦法預算有限，「還好我是一個對住不是很講究的人，畢竟馬路邊都睡過49天了。」

羅智強表示，他已經完成簽約，也付了第一期簽約金，由於頂樓老公寓有漏水問題，要先解決漏水問題，暫時還沒有辦法入住，但在桃園買了一間新家，也算是件開心的事情，他說會繼續耕耘桃園，邁向桃園市長之路。