楊文科遭隔離無法出席備詢 新竹縣議會定期會仍照常

新竹縣長楊文科因日前接觸確診駐衛警而遭居家隔離，今天為自主健康管理第2天，因明天仍在3+4期間，因此暫向新竹縣議會告假，無法出席定期會總質詢備詢，國民黨團表示理解，其餘縣府各局處備詢照常進行。

據了解，楊文科目前自主健康管理期間身體健康狀況良好，且昨天PCR結果出爐為陰性，但為了避免風險，因此決定不出席備詢，同時提醒各局處同仁前往定期會備詢時，也要做好個人防疫措施。

新竹縣議會定期會2日期程是安排由縣議員鄭昱芸、林禹佑及郭遠彰等人質詢，目前掌握議會議程正常進行，不受近日疫情升溫影響，但不少議員也私下抱怨議會應有配套，否則一旦有確診者出席，可能會影響後續定期會進行。

縣議員連郁婷已首先公開發聲，要求新竹縣議會應盡快研擬相關措施，例如推出線上質詢的作法以因應現在的疫情，她不只憂心議員的質詢權隨時都可能因為疫情而被剝奪，也擔憂陸續將有許多政治人物會被匡列而需要居家隔離。