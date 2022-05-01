桃園藥局快篩「沒發號碼牌」爆糾紛 快篩未按時配送惹民怨

快篩實名制開賣今天進入第四天，各地傳民眾與藥局糾紛，桃園市有的藥局至今沒發號碼牌，任由民眾大「白排半小時」爆發糾紛，桃園市藥師公會理事長鄭志宏今天下午表示，近日還發生政府快篩試劑未按時配送，造成民眾誤會，公會也會再通知會員盡量先發號碼牌，避免民怨。

快篩實名制開賣以來，藥局限售78分，近幾天在桃園、中壢許多區藥局開賣，在健保署vpn系統（健保資訊網路服務平台）登錄訊息，民眾得知各藥局開賣時間及分數，至今藥局大排長龍，桃園不少民眾抱怨，跑幾家藥局排隊買不到，每家都大排長龍。

桃園各區藥局早上、下午或晚上均有開賣快篩試劑，近日有的藥局在下午、晚上開賣，未事先發號碼牌，任由民眾大排長龍，有的民眾排隊2小時，才被告知「賣完了」，向藥局抱怨為何不發號碼牌，藥局不理會，氣得開罵，張姓市民說，如果藥局事先發號碼牌，排不到的人就不必多排隊等候半小時浪費時間。

藥局公會發現，有的藥局下午才賣快篩試劑，但遇有人詢問就發號碼牌，造成民眾開賣上門卻被告知號碼牌發完，與藥局發生糾紛，也有藥局向公會反映政府快篩試劑未按時配送貨，造成藥局開賣沒有試劑可賣引起糾紛，