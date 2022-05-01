桃園6大採檢站塞爆 鄭文燦：加開快篩陽性綠色通道

桃園今天新增2784例本土個案，市長鄭文燦表示，桃園特別開設「快篩陽性綠色通道」，民眾如若快篩呈陽性，可前往桃園巨蛋體育館旁採檢站PCR，加速分流、減少等候。

桃園目前6大採檢站人潮依然眾多，鄭文燦表示，因陽性民眾增加，除了6個社區採檢站外，市府今決定在桃園體育場旁加開「綠色通道」，每天上午專供快篩陽性民眾採檢PCR，加快處理速度，避免群聚感染。

鄭文燦也鼓勵民眾盡量購買快篩劑，「先快篩再做PCR採檢」，有接觸或有症狀就先快篩，希望用這種方式爭取時間，也做好分流工作。