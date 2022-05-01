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潑猴退散！果農架設電圍網 新竹縣府宣布加碼補助

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府宣布補助果農裝設電圍網，防治獼猴破壞農作、果樹。圖／縣府提供
新竹縣府宣布補助果農裝設電圍網，防治獼猴破壞農作、果樹。圖／縣府提供

新竹縣因屬丘陵地形，地理氣候條件優異，諸多鄉鎮皆種有柑橘、水蜜桃、甜柿等優質水果卻長期受猴害影響，不少果農都會以鞭炮驅趕獼猴，但未來炮炸獼猴的場面將逐漸減少，因新竹縣府宣布補助果農架設電圍網，目前已展開推廣。

縣府農業處表示，果農未來如果要防治台灣獼猴破壞果樹，將可以選擇架設電圍網防範，即日起至今年7月31日止，農民可至各鄉鎮市公所申請補助設置防猴電圍網，目前已有2家農戶表達裝設意願，縣府將按設置面積比例補助資材費75%。

農業處長范萬釗指出，只要是合法農地，且面積達2分地以上，資材費最高可補助45000元，而且除了補助資材費，縣府另再加碼補助每案5000元，因此以2分地大小的果園為例，如電圍網資材費6萬元，政府即補助5萬元，農民僅需負擔1萬元。

農業處4月13日特地率農民及公所、各農會承辦前往苗栗縣卓蘭鎮觀摩電圍網施作細節，了解到近年林務局推廣電圍網防治，配合裝設電牧器間歇而低電流性的放電，雖會讓獼猴觸碰感到疼痛驚醒，卻不會危及生命，相比用鞭炮驅趕安全。

有申請意願的果農應先向公所提出申請，並獲得核定公文後再施作，否則可能影響補助資格，且提出申請條件必須土地為農牧用地、且種植面積達2分地以上，施作時也會有農業處邀集的專家，到現地給予農民施工建議及技術輔導。

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