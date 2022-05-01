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竹市公道三將通車 市府3千萬改造延平路增3成行車效率

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市公道三新闢道路將在本月底正式通車，車流將移轉延平路沿線。圖／市府提供
新竹市公道三新闢道路將在本月底正式通車，車流將移轉延平路沿線。圖／市府提供

新竹市公道三新闢道路將在本月底正式通車，車流將移轉延平路沿線，但延平路30年因雙向各一車道且有多叉路口、號誌過多，導致直行車與左轉車易堵塞，市府今宣布，投入3000萬元改造該路段16處路口號誌及轉向車流量大的6處路口，預計提升3成行車效率，工程與公道三通車同步完成。

市長林智堅說，目前東西向快速道路台68線往返市區與香山，多利用竹光路接延平路291巷至竹香北路的彎曲路徑，公道三通車後，將移轉竹光路與經國路的車流，可直接經延平路至公道三，會造成延平路交通衝擊，因此市府向交通部爭取經費，率先啟動延平路交通改善工程，包括讓左右轉與直行車有效分流、簡化路口動線、提升行人步行環境三大改善項目。

交通處表示，市府與中華電信、鼎漢工程顧問公司合作，全面檢討延平路車道配置與號誌週期及秒數，因延平路除了常有左、右轉車輛衝突，也因左轉車流量大，常造成直行車停滯、甚或發生追撞。因此依各路口轉向車流量多寡，將量身打造左、右轉及直行專用道，設置偏心左轉專用道搭配左轉專用時相，有效分流。

為解決路口過近，巷道車輛進入延平路塞在路口、號誌不一導致車輛走走停停等問題，工程將經國路至成功路間6個號誌化路口減化為4個，增加儲車空間，並將號誌群組化，採用統一週期，加大綠燈時間搭配左、右轉專用時相，減少車流交織，同時減少事故發生，讓車流更加順暢。

另外，交通處指出，因延平路寬度有限，為讓行人方便於路口停等及保護行人安全，也設置轉角標線人行道，同時退縮行穿線，讓行人穿越馬路更加安全。

新竹市公道三新闢道路將在本月底正式通車，車流將移轉延平路沿線。圖／市府提供
新竹市公道三新闢道路將在本月底正式通車，車流將移轉延平路沿線。圖／市府提供
因應公道三於月底通車，市府投入3000千萬元大改造延平路動線。圖／市府提供
因應公道三於月底通車，市府投入3000千萬元大改造延平路動線。圖／市府提供

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