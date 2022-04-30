桃園母親節表揚 2區最高齡年逾90經歷相似實至名歸

今年母親節為5月8日，桃園中壢、大溪區今都舉辦模範母親表揚活動，桃園中壢各里遴選74位模範母親，大溪則有29位，桃園市長鄭文燦今也出席頒獎並表達辛勞及感謝；中壢區仁愛里今年99歲的童彭集妹，生於日治時代楊梅高榮，2歲就被送至楊梅東流里當童養媳，依靠養魚養活全家10幾口人；而大溪中新里90歲的尤吳眛，因家中人口眾多，4歲時就將她送給其他人家收養，和先生務農拉拔大6位子女。

童彭集妹生於日據時代楊梅高榮，自幼因家境貧困，2歲就被送至楊梅東流里當童養媳，雖然夫家家境富裕，從小就沒有玩伴及童年，協助做家事，成年時更因夫家破產顛沛流離至新屋，家逢巨變期間全靠其一人勤儉刻苦耐勞，包辦一切獨攬其身，靠養魚養活全家10幾口人，育有8子女16孫，子女已事業有成家庭美滿，平日更熱心公益，廣獲鄰里讚揚。

而大溪29位模範母親，平均年齡為68歲，其中最高齡者為中新里90歲的尤吳眛，因家中人口眾多，4歲時就將她送給其他人家收養，結婚後與從事務農工作的先生，2人含辛茹苦地將6位子女養育成人，儘管經濟負擔沉重、生活艱辛，她仍認真教育子女要務實努力，現在總算好好享清福，獲獎的她感到無比開心。

鄭文燦指出，母親為母則強是最有韌性，也是家庭重要支柱，大家在這個特別的節日，真的要好感謝全天下的媽媽；中壢區長鄭詩鈿逐一頒贈賀匾並與模母合影並表示，每位模範母親背後也都有感人的小故事，每位母親都成就非凡，也是里長千挑萬選推薦，相當不容易。