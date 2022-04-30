竹縣5月1日起路口安全大執法 不禮讓行人最高吃3600元罰單

新竹縣警局今日宣布將於5月1日起加強執行「路口安全大執法」，車不讓人、路口闖紅燈及行人違反路權，未規定穿越道路，荷包恐怕大失血。

新竹縣警局指出，為配合交通部推動全國111年四季交安專案第二季主題「路口安全」，竹縣5月1日起加強執行「路口安全大執法」。交通隊說明，將針對轄內易肇事路口規畫編排勤違規攔查勤務，取締包含「汽機車及慢車不停讓行人及視覺障礙者先行」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行及視覺障礙者先行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依標誌、標線、號誌或手勢指示指揮穿越道路及未依規定行走行人穿越道」等。

交通隊指出，依據《道路交通管理處罰條例》，汽機車不停等禮讓行人或車輛轉向不暫停讓行人優先通行，可處1200元以上、3600元以下罰鍰，若不禮讓視障人士或導盲犬，處罰將加倍；汽機車闖紅燈，可處1800元以上、5400元以下罰鍰；紅燈右轉處600元以上、1800元以下罰鍰；行人未依規定走行人穿越道或違規闖越道路，處300元罰鍰。

警方呼籲車輛駕駛人行經路口，務必遵守交通規則並禮讓行人，行人也應依規定穿越道路，以避免荷包失血。

警察局交通隊長陳鴻德表示，駕駛人及行人應遵守「路權」觀念，並謹記「車輛路口慢看停、行人停看聽」口訣，汽機車接近路口時應減慢速度，察看左右後方有無人車，並禮讓行人優先通行；而行人穿越道路也須先停下，在安全的地方等候，確認四方有無來車後，再通過馬路。