竹縣下周開多場疫苗施打站 2330劑開放預約、隨到隨打
國內疫情持續升溫，新竹縣政府鼓勵民眾施打新冠疫苗追加劑（第3劑），將5月4日規畫於新竹縣婦幼館加開1場隨到隨打，提供莫德納疫苗450個名額，不限劑次。5月2日至5月7日期間，各衛生所持續開設新冠疫苗多場次接種，提供莫德納疫苗共1880劑，其中240劑採線上預約，其餘隨到隨打。
新竹縣長楊文科鼓勵長者施打疫苗，即日起至5月31日，凡設籍新竹縣65歲以上長者及55到64歲原住民，施打任何廠牌疫苗，不論1、2、3劑次，新竹縣加碼500元禮券，加上中央發布500元禮券，就能領取到1000元超商禮券，呼籲長者們趕快把握好康，打疫苗、領禮券。
衛生局提醒，接種疫苗前，應備妥小黃卡及健保卡，並經醫師評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種，若接種現場人數較多，請鄉親耐心等候，並全程戴口罩、保持社交距離。防疫工作人人有責，接種疫苗後仍須做好個人防疫，請大家落實「戴口罩、勤洗手、接種3劑疫苗、出入公共場域使用台灣社交距離APP、維持社交距離」，有疑似症狀應盡快就醫，經評估後採檢。
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