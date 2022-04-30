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出磺坑歷史現場活化完成首期計畫 縣府續推2.0版專案

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
歷史建築出磺坑北寮舊辦公室未修復前的狀況。聯合報系資料照
歷史建築出磺坑北寮舊辦公室未修復前的狀況。聯合報系資料照

苗栗縣公館鄉出磺坑是世界上現存最古老且仍在生產的油礦區之一，擁有各項有形與無形文化資產，縣府近年爭取中央補助並與中油合作辦理「出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，第一期約1.58億元各計畫已陸續完成，並修復區內5幢歷史建築，縣府力推2.0計畫再獲9300萬元，將進一步推動專案，再造歷史現場。

苗栗縣文化觀光局指出，出磺坑礦區有亞洲第1口油井，也是世界第2口油井，雖然油礦產量衰竭逐漸沒落，但遺留下採礦設備、宿舍建築群、地軌纜車等眾多珍貴文化資產，縣府為保存歷史記憶與產業文化遺產，2007年將出磺坑登錄為縣內第1個文化景觀區，區內並有8幢建築物先後登錄為歷史建築。

文觀局長林彥甫表示，縣府2019年起執行「出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，包括建構出磺坑記憶庫、有形文化資產空間治理、無形文化資產傳承、歷史現場再現與產業加值計畫等4大面向及14項子計畫，將出磺坑從登錄為文化景觀後的研究調查成果，整合到再造歷史現場計畫中，藉由計畫推動讓出磺坑得以動態保存與活化，並在礦區修復完成5幢歷史建築，包括重機具倉庫、北寮舊辦公室、6號處長宿舍及4號、8號宿舍。

文觀局指出，縣府為持續完成主要油礦文資空間的再生建置，達到文化加值願景，將持續與中油合作，目前再獲中央補助9300萬元執行第2期「苗栗出磺坑油礦歷史現場再現計畫」，全案內含8項子計畫，包含南北寮整體文化景觀的修復、南寮歷史建築修復與歷史散步道維護管理，及油礦知識體系深根推廣等，未來並將辦成果展、修復工地導覽、文化資產教育活動與散步道健行活動，值得期待。

出磺坑是苗栗縣第1個登錄的文化景觀區。圖／苗栗縣政府提供
出磺坑是苗栗縣第1個登錄的文化景觀區。圖／苗栗縣政府提供
歷史建築出磺坑北寮舊辦公室已修復完成。圖／苗栗縣政府提供
歷史建築出磺坑北寮舊辦公室已修復完成。圖／苗栗縣政府提供

歷史建築 文化資產

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