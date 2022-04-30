竹北YouBike將上路 議員籲友善自行車道路應同步

竹北市將在6月率先新竹縣其他鄉鎮啟用YouBike，不過有縣議員認為除了站點規畫不足，更重要是「友善自行車道路」配套措施應同步進行，公開呼籲縣府「別讓Ubike變成U掰咖」，應加強站點周邊自行車路線規畫、道路整修、交通安全宣導、標誌標線等，避免出現行人、汽機車街頭大亂鬥的窘境。

新竹縣縣議員吳旭智指出，縣府交旅處日前公布規畫在竹北設置41站點，引起市民熱烈討論，不過經由網路社群意見回饋，至少應該再增設60個站點才夠民眾日常使用，需增設的地點包括台科大重畫區、水瀧重畫區、公三公園、興隆路沿岸河濱公園等，人潮流量較大的地段。

吳旭智也表示，除了竹北應在年底前設置YouBike達百站，並明訂站點決定規則，回應民眾期待，更重要是「友善自行車道路」配套措施也要同步進行，民眾反映，竹北多處道路路不平又窄，騎機車都覺得危險，且沒有自行車道，尤其本就汽機車搶道的路段，讓民眾憂心未來YouBike上路後，是不是要與行人、汽機車大亂鬥？

另外，他也舉出鄰近竹北大遠百站點的莊敬南路與光明六路口，平時車流量大，往光明六路方向的人行道設有「行人及自行車專用標誌」，但往莊敬南路方向的人行道卻沒有標誌，民眾也搞不清楚這樣能不能騎YouBike，更何況有時人行道上還會有車輛違停。

交旅處長游志祥回應，原則上設有「行人及自行車專用標誌」的專用道就能騎YouBike，而沒有設置標誌就無法騎自行車，僅供行人行走，自行車需與機慢車同道。除了站點評估，也將同步與工務處檢討道路環境、標誌標線等，不過他也強調應加強民眾的路權觀念宣導，汽機車要優先讓機慢車行駛，因為縣府不可能無限擴張自行車道和人行道。

游志祥說，6月底先進行第一批站點啟用，預計今年底前完成竹北市共計50站點、400 輛車建置，考量竹北市都市密集程度及人口數持續增長，縣府也積極與竹北市公所討論共同合作的可行性，希望藉由公所的經費挹注，並增加竹北市的公共自行車的服務量能和據點，目前朝設置百站方向努力，其中以公園地優先處理，其次為學校、住宅區等，而目前竹北市公所極力推展竹北西區包含新月沙灣等地，也納入建議站點推展。

交旅處說，除了公部門努力設站，縣府也推動「民間捐站機制」，若社區大樓或相關建設公司，有意與縣府共同推動設站，也可與交旅處接洽，一起擴大站點服務。