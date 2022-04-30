快訊

台中府會聚餐感染擴大！新聞局長鄭照新中鏢 累計7確診

中職／史上首次！味全龍16球員居隔超標 龍猿戰延賽

華視再出包 新董座鄭自隆給員工公開信：無言、傷心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打3劑香客報名數已逾5萬 拱天宮明日起開放上疏報名

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯拱天宮5月1日起將開放參加上疏文、但不隨團徒步的香客報名。圖／拱天宮提供
白沙屯拱天宮5月1日起將開放參加上疏文、但不隨團徒步的香客報名。圖／拱天宮提供

白沙屯媽往北港8天7夜的徒步進香之旅將從5月20日凌晨出發，4月18日受理報名迄今，人數已突破5萬人，5月1日起並將開放上疏文、但不隨團徒步的香客報名；雖然國內疫情日趨嚴峻，但打完3劑完成報名的香客人數，廟方認為與比去年同期「有過之而無不及」。

拱天宮指出，白沙屯地區的傳統習俗，因時間人力無法配合隨團徒步進香，也會幫香旗上戶長的名字報名「旗仔頭」，人不去也要讓進香旗到北港過爐，祈求家族興旺平安，每年也有虔敬的信眾，家人雖無法隨團徒步，香燈腳依然會幫家人報名上吉祥疏文，在刈火儀式中祈求平安。

拱天宮表示，今年進香配合國家防疫政策，隨團徒步的香客需檢附打完3劑疫苗證明，廟方為不影響信眾對媽祖的祈願，評估後決定5月1日起開放不隨團徒步香客報名參加上疏，收費與一般香客報名都一樣，但無打滿3劑證明，將不發給「壬寅防疫有3•進香安全OK」識別臂章，呼籲沒有臂章的信眾，切勿參加隨團徒步出現在進香行列中。

拱天宮管委會總幹事陳春發陳春發說，今天開放報名第13天，上午人數已達5.1萬人，與去年報名情況相較，信眾隨香意願有過之而無不及，5月1日起開放上疏香客報名，因逢連假，預料將湧入大批報名香客。

針對拱天宮將開放未打滿3劑者報名參加上疏，白沙屯媽祖網路電視台也製作影片提醒信眾，網站站長駱調彬表示，未打滿疫苗香客入疏文收費700元，同樣可領取進香服、毛巾、帽子，但沒有臂章，廟方如有相關進香訊息，將陸續提供信眾周知。

白沙屯媽徒步進香團在北港朝天宮上疏文。圖／拱天宮提供
白沙屯媽徒步進香團在北港朝天宮上疏文。圖／拱天宮提供

白沙屯媽祖 北港 疫苗

延伸閱讀

白沙屯媽進香熱烈報名中 火車51停駛客運機動加開班次

白沙屯拱天宮公布防疫措施 完整接種3劑才能報名

信眾熱情不受疫情影響 白沙屯媽進香報名首日逾1.1萬人

白沙屯媽進香蔡總統會來嗎？ 許多信眾都在談

相關新聞

竹縣5月1日起路口安全大執法 不禮讓行人最高吃3600元罰單

新竹縣警局今日宣布將於5月1日起加強執行「路口安全大執法」，車不讓人、路口闖紅燈及行人違反路權，未規定穿越道路，荷包恐怕...

新竹客運擬停桃竹竹苗34路線 地方急了

新竹客運在桃竹竹苗4縣市共34條路線，9月12日營運許可證到期後，因營運壓力考慮停駛，預估將嚴重影響通勤族與偏鄉學子。新...

出磺坑歷史現場活化完成首期計畫 縣府續推2.0版專案

苗栗縣公館鄉出磺坑是世界上現存最古老且仍在生產的油礦區之一，擁有各項有形與無形文化資產，縣府近年爭取中央補助並與中油合作...

竹北YouBike將上路 議員籲友善自行車道路應同步

竹北市將在6月率先新竹縣其他鄉鎮啟用YouBike，不過有縣議員認為除了站點規畫不足，更重要是「友善自行車道路」配套措施...

打3劑香客報名數已逾5萬 拱天宮明日起開放上疏報名

白沙屯媽往北港8天7夜的徒步進香之旅將從5月20日凌晨出發，4月18日受理報名迄今，人數已突破5萬人，5月1日起並將開放...

搶修不怕苦、顧獨老用電安全 41年台電人獲選模範勞工

台電新竹區營運處主任羅世洪入行41年，平時工作表現專業認真，更充滿熱心與愛心，曾發現獨居老人屋內電源短路，自掏腰包購買材...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。