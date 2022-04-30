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打3劑香客報名數已逾5萬 拱天宮明日起開放上疏報名
白沙屯媽往北港8天7夜的徒步進香之旅將從5月20日凌晨出發，4月18日受理報名迄今，人數已突破5萬人，5月1日起並將開放上疏文、但不隨團徒步的香客報名；雖然國內疫情日趨嚴峻，但打完3劑完成報名的香客人數，廟方認為與比去年同期「有過之而無不及」。
拱天宮指出，白沙屯地區的傳統習俗，因時間人力無法配合隨團徒步進香，也會幫香旗上戶長的名字報名「旗仔頭」，人不去也要讓進香旗到北港過爐，祈求家族興旺平安，每年也有虔敬的信眾，家人雖無法隨團徒步，香燈腳依然會幫家人報名上吉祥疏文，在刈火儀式中祈求平安。
拱天宮表示，今年進香配合國家防疫政策，隨團徒步的香客需檢附打完3劑疫苗證明，廟方為不影響信眾對媽祖的祈願，評估後決定5月1日起開放不隨團徒步香客報名參加上疏，收費與一般香客報名都一樣，但無打滿3劑證明，將不發給「壬寅防疫有3•進香安全OK」識別臂章，呼籲沒有臂章的信眾，切勿參加隨團徒步出現在進香行列中。
拱天宮管委會總幹事陳春發陳春發說，今天開放報名第13天，上午人數已達5.1萬人，與去年報名情況相較，信眾隨香意願有過之而無不及，5月1日起開放上疏香客報名，因逢連假，預料將湧入大批報名香客。
針對拱天宮將開放未打滿3劑者報名參加上疏，白沙屯媽祖網路電視台也製作影片提醒信眾，網站站長駱調彬表示，未打滿疫苗香客入疏文收費700元，同樣可領取進香服、毛巾、帽子，但沒有臂章，廟方如有相關進香訊息，將陸續提供信眾周知。
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