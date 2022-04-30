搶修不怕苦、顧獨老用電安全 41年台電人獲選模範勞工

台電新竹區營運處主任羅世洪入行41年，平時工作表現專業認真，更充滿熱心與愛心，曾發現獨居老人屋內電源短路，自掏腰包購買材料更換，也曾在節電宣導活動主動捐款幫助清寒的身障長者。今年獲選新竹市模範勞工之一，市長林智堅接見表揚。

65歲的羅世洪是資深台電人，現為台電新竹區處調度組配電調度中心主任，掌理業務包含用配電調度值班、用電安全檢查及用電技術服務等。他回憶年輕時在苗栗服務，「可說爬過所有苗栗的電線桿」，每次外勤必備安全帽、腰帶工具、反光背心等。

羅世洪也親自向林智堅介紹這些安全穿搭配備，單安全繩腰帶不含工具淨重就4公斤，還要戴上厚重的防刺破、絕緣耐壓手套，連林智堅看了也驚呼要怎麼拿工具？羅笑回「所以很辛苦啊！」尤其台電外勤人員不論晴雨都要隨時搶修，夏天時穿上裝備很快就滿身大汗，颱風或下雨時也要時刻注意安全，「經驗累積特別重要」。

羅世洪工作態度負責盡職，曾於納莉颱風搶修有功，並獲多項專案嘉獎，也熱心參與工會活動，為同仁爭取權益及福利，更無私幫助需要民眾。有一次用電安全檢查時，發現1名獨居老人屋內電源短路燒毀，好幾天沒水沒電多日，不忍獨居老人無力負擔，便自掏腰包購買所有材料、協助更換，重新「點亮」整間屋子。

羅世洪也回顧職涯過程，曾在節電宣導活動上發現有名身障獨居老人生活清苦，他與妻子熱心主動捐款，也號召身邊朋友、同仁幫忙。「助人為快樂之本！」羅世洪說，在台電工作除協助解決民眾日常生活問題，也盼能發揮一己之力幫助更多需要的人。

不僅羅世洪表現優異，也有許多勞工在職場上發光發熱，林智堅特別感謝新竹市22萬勞工朋友堅守崗位、認真打拼，市府團隊將持續做好建設規畫，提升竹市競爭力，提供市民更好的生活環境。

竹市府勞工處長黃錦源表示，今年度竹市遴選7大類214名模範勞工，包含事業單位、工會團體勞工、庇護工場人員及外國人在台工作者等，同時表彰超額進用身心障礙者績優單位、模範工安輔導志工及績優勞資爭議調解人等。