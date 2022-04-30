5月報稅囉！ 竹市府後街白天開放為機車停車區

5月即將迎來報稅季節。新竹市中央路上的稅務大樓是民眾申報繳納所得稅及房屋稅的重要洽公場所，為舒緩當地交通，也配合財政部所得稅延期作業，新竹市政府今天指出，新竹市府後街將作為臨時機車停車區，管制期間自5月2日至6月30日，民眾可多加利用。

市府指出，府後街臨時機車停車區位於中央路至中正路96巷間，期間自5月2日至6月30日，每周一至周五早上8點至晚上6點僅供機車與行人通行，禁止汽車通行。稅務局周邊中正路96巷、中正路、文化街及府後街也有機車停車格，報稅民眾可多加使用。

國稅局新竹分局指出，因應疫情，所得稅申報期間自5月1日起全面延至6月30日，民眾可透過「行動電話認證」執行身分驗證，下載所得及扣除額資料，不用讀卡機也能網路報稅，且今年度「手機報税2.0」服務，新增編修扶養親屬功能，更彈性便利。

近期疫情持續升溫，國稅局也建議民眾可善加利用線上報稅，只要以手機搜尋「報稅」，進入財政部電子申報繳稅服務網，點選「手機版」，在建立基本資料後，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號+查詢碼」或「行動自然人憑證」完成身分認證，系統自動帶入申報戶成員的所得及扣除額資料，並自動計算稅額，依流程完成申報。