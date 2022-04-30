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假日賞花趣！新竹寶山漫步桐花雨 全台5月雪紛飛

聯合報 / 記者賴韻如／即時報導
「2022新竹遶桐花-桐花森林遇」系列活動，舉辦於寶山水庫。記者巫靜婷／攝
「2022新竹遶桐花-桐花森林遇」系列活動，舉辦於寶山水庫。記者巫靜婷／攝

每年4、5月油桐花盛開，今年新竹縣政府舉辦「2022新竹遶桐花-桐花森林遇」系列活動，即日起至5月7日以寶山水庫湖畔為主場，邀請民眾一起在浪漫的5月雪下漫步。此外，你知道全台還有哪些地方可賞桐花雨嗎？以下推薦5處賞桐景點，假日一起賞花去！

2022新竹桐花祭與知名插畫家「辛卡米克」聯名，會場內除了設置多處超萌「辛卡貓」打卡熱點，讓你拍照拍到手軟，也提供許多活動，可在桐花雨下體驗茶道文化、品嚐在地職人手作咖啡、體驗湖畔邊瑜珈饗宴以及不插電音樂會等。4月30日、5月7日完成環湖3處闖關，還有限量聯名贈品可以帶回家。

「2022桐花湖畔攝影網路投票比賽」即日起至5月7日開跑，民眾只要在指定的活動場域拍攝美景，上傳官方網站，新竹文化局粉專將於5月9日上午11點，公布票數最高前5名，並可獲得限定桐花帆布袋。

2022新竹桐花祭與知名插畫家「辛卡米克」聯名。圖／取自新竹縣政府文化局臉書
2022新竹桐花祭與知名插畫家「辛卡米克」聯名。圖／取自新竹縣政府文化局臉書

●油桐小百科

油桐屬大戟科油桐屬，主要分布區域在亞洲東南方、大平洋部分島嶼及亞熱帶地區。台灣油桐樹大都為千年桐及三年桐，皆為日據時代日本人從大陸引進栽培，其中千年桐又占台灣油桐樹95%以上的比例。

全台灣油桐樹95%以上為千年桐。記者李京昇／攝
全台灣油桐樹95%以上為千年桐。記者李京昇／攝

●客家桐花祭由來

2002年起，客委會於公館鄉北河桐花林下百年伯公石龕設壇，為感念山林提供先人賴以維生的油桐、香茅油與樟腦等，向土地、山神、天神祝禱，衍生出「客家桐花祭」。蘊涵客家傳統文化、虔誠及祈福等精神，故用「祭」字，而非「季」。

感念山林提供先人賴以維生的油桐、香茅油與樟腦等，於伯公石龕設壇祝禱。圖／取自客家委員會臉書
感念山林提供先人賴以維生的油桐、香茅油與樟腦等，於伯公石龕設壇祝禱。圖／取自客家委員會臉書

●全台「一桐賞花趣」

4、5月全台各地遶桐花，除了新竹寶山桐花祭，本篇還推薦5處賞「雪」美景，快跟著小編一起走訪油桐花秘境吧！

桃園龍潭小粗坑古道

開花期約於4月13日；盛開於4月28日；花期尾聲於5月8日。

龍潭小粗坑古道。記者成漢／攝
龍潭小粗坑古道。記者成漢／攝

苗栗公館油桐花坊

開花期約於4月16日；盛開於4月25日；花期尾聲於5月5日。

苗栗公館油桐花坊。圖／翻攝客家委員會YouTube
苗栗公館油桐花坊。圖／翻攝客家委員會YouTube

彰化員林藤山步道

開花期約於4月8日；盛開於4月26日；花期尾聲於5月6日。

彰化員林藤山步道。記者簡慧珍／攝
彰化員林藤山步道。記者簡慧珍／攝

雲林古坑荷苞山桐花公園

開花期約於4月19日；盛開於4月25日；花期尾聲於5月3日。

雲林古坑荷苞山桐花公園。記者黃于凡／攝
雲林古坑荷苞山桐花公園。記者黃于凡／攝

嘉義中埔愛在山林

開花期約於4月19日；盛開於4月22日；花期尾聲於5月1日。

嘉義中埔愛在山林農場。圖／翻攝愛在山林臉書
嘉義中埔愛在山林農場。圖／翻攝愛在山林臉書

桐花祭 傳統文化 賞花

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