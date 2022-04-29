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黑松教育基金會「尋。耕」助社子國小獲教學卓越金桃獎

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
山佳國小結合社區後村圳的生態踏查課程設計經驗，成為其他師長們討論觀摩的對象。圖／黑松教育基金提供
山佳國小結合社區後村圳的生態踏查課程設計經驗，成為其他師長們討論觀摩的對象。圖／黑松教育基金提供

108課綱已實施兩年多，黑松教育基金會2020年展開「黑松尋。耕」課程計畫，所輔導的社子國小近日獲頒桃園市教學卓越金桃獎。基金會今天舉辦成果分享交流會，除了桃園市大安、社子及新北市山佳國小老師外，也邀請課程發展專家清華大學林志成教授參加。

黑松教育基金會執行長盧功偉表示，「黑松尋。耕」課程計畫希望陪伴學校發展有系統的在地特色課程，與學校共同尋找在地特色，深耕在地價值。「尋耕」也是「尋根」的雙關，期待透過這趟旅程，能帶著學生尋找自己的根本，找回與土地的連結，進而在未來付諸行動，照顧自己的家鄉與這片土地，讓更多學校找到最適合學生的教育方向。

在黑松教育基金會協助下，社子國小去年獲得臺美生態學校第二面綠旗認證，一連串環境教育的成果也讓原本偏鄉、弱勢的形象開始翻轉，更奪桃園市111學年度教學卓越獎「金桃獎」最高榮譽。學校發展主題式課程，從客庄出發，讓孩子了解在地文史；接著走讀農庄，透過實際耕種瞭解稻米產業；並在「馥庄」課程發揮農創智慧；最後探索「綠庄」，透過實際行動，展現生態行動力。六年級學生也在永安海螺文化體驗園區推行「i鄉推播客」計畫，送遊客手繪新屋文史導覽地圖，並結合APP，介紹自己的家鄉，成為家鄉最佳代言人。

大安國小楊炳清校長（左起）、清大林志成教授、山佳國小鄭子豪主任、黑松教育基金會執行長盧功偉、社子國小賴美娟校長到場分享成果。圖／黑松教育基金會提供
大安國小楊炳清校長（左起）、清大林志成教授、山佳國小鄭子豪主任、黑松教育基金會執行長盧功偉、社子國小賴美娟校長到場分享成果。圖／黑松教育基金會提供
社子國小透過「黑松尋。耕課程」，帶領孩子認識家鄉的稻米文化。圖／黑松教育基金提供
社子國小透過「黑松尋。耕課程」，帶領孩子認識家鄉的稻米文化。圖／黑松教育基金提供

桃園 108課綱

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