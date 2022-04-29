黑松教育基金會「尋。耕」助社子國小獲教學卓越金桃獎

108課綱已實施兩年多，黑松教育基金會2020年展開「黑松尋。耕」課程計畫，所輔導的社子國小近日獲頒桃園市教學卓越金桃獎。基金會今天舉辦成果分享交流會，除了桃園市大安、社子及新北市山佳國小老師外，也邀請課程發展專家清華大學林志成教授參加。

黑松教育基金會執行長盧功偉表示，「黑松尋。耕」課程計畫希望陪伴學校發展有系統的在地特色課程，與學校共同尋找在地特色，深耕在地價值。「尋耕」也是「尋根」的雙關，期待透過這趟旅程，能帶著學生尋找自己的根本，找回與土地的連結，進而在未來付諸行動，照顧自己的家鄉與這片土地，讓更多學校找到最適合學生的教育方向。