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創世新竹義賣「新竹好fun券」 15間人氣店家祭優惠

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹在地15間美食店家集結力量，捐贈商品或提供優惠方案，推出「新竹好fun券」，民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名擔任代言人，盼民眾響應愛心行動，挹注創世新竹院服務。圖／陳建名提供
新竹在地15間美食店家集結力量，捐贈商品或提供優惠方案，推出「新竹好fun券」，民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名擔任代言人，盼民眾響應愛心行動，挹注創世新竹院服務。圖／陳建名提供

創世基金會從事植物人安養服務多年，但受疫情衝擊捐款，創世新竹院2年多來咬牙服務，新竹在地15間美食店家決定集結力量，捐贈商品或提供優惠方案，推出「新竹好fun券」，民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名擔任代言人，盼民眾響應愛心行動。

「新竹好FUN券」響應之新竹人氣美食店家包含：廟口鴨香飯、金陵包子、阿惠冰店、稻禾美味、金佳脆皮臭豆腐、阿坤早餐店、白鬍子-奶蓋職人、蜂蜜大王、金陵包子大成概念店、老五鹹粥、麵包籽、璽子牛肉麵-香山店、一百種味道、Curves可爾姿健身體驗券，憑券可到店家直接兌換商品，或是折價等，金額從30元到1千元不等。

世新竹院朱敏慧院長表示，創世深耕大新竹地區，基金會所提供服務，減輕植物人家屬的沈重負擔。但因疫情影響，許多活動被迫取消，但植物人安養及各式服務卻不能有1日中斷，面對個案，2年多來全院上下只有咬牙支撐。

陳建名說，創世新竹院院內安養60位植物人，到宅服務85個植物人家庭，根據過去服務經驗，光花費在植物人及其家庭上，估算每月至少300萬元。感謝店家號召串連，每一份餐點、每一項優惠折扣，都是對弱勢的溫暖關懷，盼新竹老饕們可共襄盛舉。

陳建名說，希望大眾擔踴躍支持「新竹好Fun券」，每本愛心義賣300元，2本優惠500元，使用期限至12月31日，邀請民眾一起品嘗美食做公益，詳細資訊可洽創世新竹院粉絲專頁或來電03-523-1137分機9。

新竹在地15間美食店家集結力量，捐贈商品或提供優惠方案，推出「新竹好fun券」，民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名擔任代言人，盼民眾響應愛心行動，挹注創世新竹院服務。圖／陳建名提供
新竹在地15間美食店家集結力量，捐贈商品或提供優惠方案，推出「新竹好fun券」，民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名擔任代言人，盼民眾響應愛心行動，挹注創世新竹院服務。圖／陳建名提供

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