舊中藥房重獲新生 苗縣首幢老建築保存再生案修復完成

苗栗縣政府辦理老建築保存再生計畫，補助民眾修繕民國60年以前興建完成並具再生潛力的私有老建築，最近完成縣內第一幢修復的老屋「宜移生活適物所」，這幢位於公館福基老街的老房子原是中藥店，但閒置荒廢多時，經志工與官方合作重獲新生，未來將成為作物健康中心，協助推動有機和友善耕作，也接受預約開放各界做為講座場地。

苗栗縣文化觀光局指出，縣內有許多古老建物，其中不少是具文化資產保存價值的「潛力股」，但老屋往往有產權複雜、維護不易等問題，文化部2018年起委託縣市代辦老建築保存再生計畫，補助民眾修繕具歷史、文化、藝術價值及再生潛力的私有老建築，透過官方民間合力為老屋注入新生命，縣內第一幢完成修復的福基114號老屋「宜移生活適物所」，由官方補助一半經費約144萬元，展現了計畫成果。

「宜移生活適物所」由致力紅棗及有機栽培多年的陳淑慧和工作夥伴、志工合力推動改造，他們從活化屋齡80多年的穿龍豆腐坊老屋開始，進而又改造對面的老屋「九四小舖」，團隊也開啟了遠大的街村再造計畫，希望將逐步將沿街一幢幢閒置老屋活化並賦予新生。

文觀局指出，「宜移生活適物所」前身是福基中藥行，但年久失修且閒置，破落髒亂佇在老街上，3年前由志工多次合力打掃整理，先將屋頂修復，設計師及木工師前年陸續加入修建行列，並以編竹夾泥牆等傳統工法施工。

福基是縣內重要的農業區域，「宜移生活適物所」將作為作物健康中心，不定期邀土壤、植物醫學、園藝、生物機電等專家開辦各類工作坊及講座，也希望協助有機、友善耕作的農友和喜愛拈花惹草的訪客，提供各項植物栽培知識與要領，如有需要，老屋也接受預約開放各界當成講座場地之用。