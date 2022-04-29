竹市慈雲路住戶爭取空橋、不要地下道 擬掛白布條抗議

新竹市慈雲路空橋計畫備受地方矚目，但市府前天宣布擬改蓋地下連通道，引地方熱議；民眾黨立委高虹安與議員李國璋今天辦座談會，對市府政策突然翻盤直言是「髮夾彎」，也有住戶強烈表態要空橋、不要地下道，不排除掛白布條抗議。市府說明，將函請社區召開區分所有權人會議，廣泛徵詢住戶意見討論。

新竹市慈雲路是往返竹科與竹北的交通要道，但周邊建案住戶多、交通量大，衍生交通安全疑慮，市府曾在2018年提出在埔頂三路與慈雲路建設空橋，串接既有大樓的空中廊道，但3年多來沒有下文，前天提出擬蓋地下連通道，立刻引發地方、網路討論。

當地大樓住戶立刻成立LINE群組，已有近700人加入。有住戶羅列20大項質疑，希望市府回心轉意蓋空橋，內容提及關埔地區建商早有空中廊道設施，搭建空橋有助人流、商業發展，也可因此取消行人紅綠燈，順暢當地車流，市府突然宣布改蓋地下道毫無信用，應該彌補店舖、住戶損失，更不解地下道相對空橋有淹水、治安等隱憂。

高虹安認為，當時關埔地區都市計畫都鼓勵建商預留空橋施作空間，可獲容積獎勵，也跟住戶說此為「新竹版信義商圈」，但3年來沒下文，地方詢問市府都推稱沒經費、營建署不補助，但林智堅前天現勘後就拋出地下連通道構想，請問經費又從何而來？

今天座談會因配合營建署等官員時間，辦在平日，仍吸引數十名居民參與，議員蔡惠婷、張祖琰、埔頂里長彭江也到場關心。彭江直言，從沒聽過地下連通道方案，他相當錯愕，也有居民說，已要求建設空橋許久，不要地下道，研議要掛白布條抗議。

出席的營建署官員代表說明，空橋或地下道等立體化建設預算，須由市府自行編列，營建署不會補助，至於中央的前瞻計畫的預算必須用在平面道路。

針對地方熱烈爭取空橋的心聲，市府下午再度說明，市府正積極整合該區通學步道立體化包括空中廊道、地下連通設施2方案，但因空中廊道設置涉及穿越私人社區、使用社區產權，為釐清後續管理維護權責，市府將函請社區召開區分所有權人會議討論。

市府說明，關埔地區慈雲路兩側原以沿街式商業設施構想規畫，參考台北市信義計畫經驗，導入立體化商業設施連通系統，但關埔地區實際發展以住宅大樓為主，並非如當初規畫作為商店街使用，若延續設置空中廊道，將影響社區住戶隱私及居住安寧。