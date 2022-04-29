美福大火後 時代力量：增修自治條例 冷凍倉儲添這設備

桃園市美福大火衍生空汙、清運計畫期限跳票、惡臭民怨，市議員簡智翔與時代力量蘆竹區議員參選人徐鈺雯今天呼籲地方與中央重視修法，廢除不合時宜的函釋，針對冷鏈物流倉儲應要求設置排煙、自動撒水設備與防火區劃，為新型態火災做超前部署。

徐鈺雯指出，美福大火後收到非常多地方居民的陳情，也發現在消防法規與建築法規中，美福的倉儲雖符合消防、建築法規，大火卻造成相當大的社會成本，現行法規也不合理的問題，包括過去消防署函釋稱冷凍倉儲可不設置排煙設備，「消防安全設備設置標準」也有漏洞，像只要周圍有設置消防設備就不用裝自動撒水，根本無法應付這類自動化倉儲衍生的火災，應全面設置自動灑水設備。

徐鈺雯說建築規則2010年修法後，倉儲可歸類在作業廠房中，可規避設置防火區劃，美福在上述3項法規中都合法，也暴露現行法規無法有效規範冷鏈物流倉儲的消防安全，若不修法，未來類似美福的火災再發生，又得付出多少社會成本？ 桃園工廠數量眾多、型態多元，呼籲消防局可適時增修「桃園市火災預防自治條例」，將工廠火災的預防加入自治條例中。

徐鈺雯也建議消防局可參考美國防火協會NFPA的規範，規範冷凍倉儲業者需裝設自動灑水設備（預動作式或密閉乾式），在管道內裝填高壓空氣或是參雜防凍劑的消防水，遇有火警就可以及發揮救災功效。

簡智翔表示，環保局、消防局這周在議會工作報告，多議員關心美福大火汙染問題，化工是他專業之一，除了質疑環保局大火當下對空氣品質的監測方法，包括並未另外以儀器檢驗官能基，或是以環保署制定的「異味汙染物官能測定」做嗅鼻檢驗，若有，環保局應該公布相關數值，畢竟大火後的惡臭困擾周遭居民，市民也要求給交代。

簡智翔說，美福大火救災耗時3周，消防隊面臨多項挑戰，像火勢在大型密閉的環境中悶燒不易撲滅，入室搶救也得依靠大型機具破壞結構，昨天是敬鵬平鎮廠大火4周年，過去呼籲消防局應針對不同型態火災演練，美福冷鏈倉儲的救災也提供寶貴經驗，希望消防局及早制定SOP，以利救災應變並保障消防人員安全。