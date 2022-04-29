新竹客運擬停駛桃竹竹苗34條路線 竹縣府回應了

新竹客運在桃竹竹苗4縣市共34條路線擬在今年9月12日營運許可證到期後，不再繼續經營，新竹區監理所證實已收到新竹客運函文，不過強調將收集縣市政府意見後，盡力與客運業者協調。擬停駛路線中，多達26條路線行經新竹縣，已有多位縣議員表達關切，縣長楊文科也於今日答詢，應想辦法突破。

新竹客運3月底發函給公路總局新竹區監理所，說明其營運許可證到今年9月12日屆滿後，將不再繼續經營，相關路線共34條受影響，影響縣市包含桃園市、新竹縣市及苗栗縣，其中全程在新竹縣境內的路線共16條，跨新竹縣至桃園市、新竹市境內也有多達10條，對新竹縣市偏鄉學生、上班族通勤影響甚鉅。

消息一出，新竹縣多位議員表達關切，希望竹客停駛路線能夠挽回，或是公路總局和縣府能拿出因應之道，交旅處今日表示，縣府於4月初收到公路總局新竹區監理所來函詢問，表示新竹客運考量營運成本表達不續營，詢問相關縣市政府意見供公路總局參考及後續處理。

新竹縣政府已於4月中旬回函，明確表達縣民的交通服務不能中斷，仍請主管機關公路總局積極協調業者續營，或轉介其他業者繼續提供服務，據了解其他鄰近縣市也回覆相同意見。竹縣日前並透過縣籍立委林思銘向交通部長王國材表達縣府及縣民意見，也獲得部長及公路總局承諾會協助處理。

交旅處長游志祥表示，將持續與新竹區監理所了解處理狀況，視需要會請監理所召開與4縣市政府協調會議，由於新竹客運於竹縣行經路線多屬於基本民行，班次較少、載客量較低，仍希望爭取業者續營，參考其他縣市案例，若無法續營，可能採取路線整併或調整班次，不過仍需要4縣市政府共同協商。

新竹縣長楊文科表示，新竹客運因不符經濟效益與成本，無法做下去，立委林思銘拜託交通部提升補助經費，這是第一步，而縣府過去也曾在偏鄉如尖石鄉與計程車合作也是辦法之一，另外在竹北市區也能考慮釋出路權，讓民間業者經營快捷公車，或是由縣府經營大眾運輸，利用補助找民間業者合作等，將請交旅處思考如何突破，讓需要公共運輸的民眾方便。