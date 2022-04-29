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新竹縣發放重陽敬老禮金1萬元 5月1日起申請有排富

中央社 / 新竹縣29日電

新竹縣長楊文科今天宣布，經衡量縣府財務負荷，並在訂定排富機制下，今年重陽節將發給新台幣1萬元敬老禮金，符合資格的民眾於5月1日開始申請。

新竹縣政府發布新聞稿表示，為打造樂齡宜居的高齡友善城市，楊文科上任後恢復敬老福利津貼3000元，今年擴大福利範圍，在訂定排富機制下，提供年滿65歲並設籍新竹縣滿10年的長者，每人發放敬老禮金1萬元。

楊文科於稿中表示，由於收到許多民眾陳情，盼放寬敬老福利津貼設籍年限，因此經衡量縣府財務負荷後，決定在今年重陽節發給1萬元敬老禮金，同時訂定排富機制。

新竹縣政府社會處長李國祿表示，敬老禮金發放的對象為民國94年8月1日以後設籍新竹縣（94年7月31日前設籍者可領每月3000元津貼，不能重複申請領取重陽敬老禮金），截至111年10月4日已持續設籍滿10年者，縣府已將符合設籍條件的長者名冊及宣傳單送各鄉鎮市公所，通知符合設籍條件的長者。

李國祿指出，為讓資源公平合理運用，敬老禮金排富條件包括已領取新竹縣敬老津貼、享有國家照顧者，以及109年度個人綜合所得總額50萬元以上、個人所有之土地及房屋價值合計500萬元以上等，將不發放禮金。

社會處提醒，資格符合的長輩請在5月1日起至7月31日前，檢附申請書、切結書、個人戶籍謄本、郵局存摺封面影本、個人所得證明、財產清單及其他證明文件，向戶籍地之鄉、鎮、市公所提出申請後，送縣府審定。

新竹 楊文科 重陽節

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