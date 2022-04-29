桃園今表揚332名模範勞工 5旬「女鐵工」做出一片天

今舉辦桃園市111年五一勞動節模範勞工表揚禮讚活動，由桃園市長鄭文燦頒發獎座並嘉勉332名模範勞工並表示，疫情之下許多勞工都相當辛勞，個個堅守崗位值得嘉許，並對青年及中高齡轉職提供尋職津貼等；其中59歲的桃園市鐵工業職業工會徐綵憶，從事鐵工作8年之久，本身主要是負責行政業務，不過當老公忙不過來時，也是會協助，常常被尖銳的鐵件劃破手，但還是熱愛這分工作。

徐綵憶以前是雜工，而老公就是鐵工，後來就決定也和他一起做並開了公司，她是負責行政業務，不過當老公不在時，她也會親自協助，不管是刷油漆或搭鐵皮屋等都難不倒她，不過工作辛苦，常常被尖銳的鐵件劃破雙手，留下滿滿的疤痕。

徐綵憶表示，自己曾經為了搭鐵皮屋爬到1層樓高的屋頂上，或許一般人可能覺得1層樓高沒什麼，但對於她而言還是相當緊張，每次工作都非常小心，但真的很辛苦，而工作減少因此公司不再自行接案，受雇於人。

徐綵憶說，桃園的女鐵工真的不多，而且這種有危險又粗重的工作，加上現在許多自動的車床技術，更不會有人想要學傳統一個個打磨鐵件的技法，正個產業的平均年齡為50歲，都沒有年輕人來當學徒了，不過自己年紀也大了，就做一天算一天。

今天男性168名、女性164名，鄭文燦表示，近年遇到疫情，勞工朋友特別辛苦，有關勞工紓困及促進就業方案，勞工局都對接中央做到位，發放紓困金，2年就業人口增加，失業率維持在4%以下，特別是機場服務業，疫情影響下，並沒有因此大幅增加失業率。