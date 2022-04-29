新竹客運擬砍34條公路客運路線 竹市監理站說話了

新竹客運疑因不堪虧損，近期評估裁撤34條公路客運路線，待營運許可證9月12日到期就不再繼續營運，路線涵蓋桃竹苗地區，相關公文在網路流傳，引發熱議。業者低調不願證實，新竹市監理站強調持續溝通，即便9月到期，也會有2年落日的營運期。

新竹客運提出的34條公路客運路線，由公路總局補貼路線29條、非補貼路線5條，路線涵蓋桃竹苗地區；全程新竹市境內1條、跨新竹縣市7條、跨新竹縣市及桃園市境內1條、全程新竹縣境內16條、跨新竹縣及桃園市境內2條、全程苗栗縣境內7條，共34條路線。

由於裁撤茲事體大，衝擊地方大眾運輸服務；公路總局最近也發函桃竹竹苗4縣市政府，是否研議接辦作市區公車，消息傳出讓地方跳腳。

竹市府交通處長倪茂榮說，新竹客運提出的34條公路客運路線，以新竹縣最多，有將近8成都在新竹縣，目前新竹客運在市區公車部分都沒有影響，路線、班次都正常。

新竹市監理站長周景朗說，公路客運路線營運許可證以5年為期，確實接到新竹客運提出到9月12日，34條路線不再營運的申請，業者說明是因為整體營運壓力、又逢疫情衝擊等，載客量大幅降低，相關營運路線橫跨多個縣市轄區，目前持續溝通協調中。

周景朗表示，相關路線經評量檢視，都有替代路線，但乘客對現有路線已有一定搭乘習慣，若不再繼續營運，勢必衝擊。若竹客最後仍確定不再營運，依照公路法，仍有2年落日期，不會說停就停，也就是未來2年，34條路線還是得依現行模式繼續營運。

新竹客運業者態度很低調，頻頻強調「沒有這件事情」，34條路線都有照常行駛，但因為疫情部分，駕駛員嚴重不足，有向主管機關提出減班申請，一次核定一個月。