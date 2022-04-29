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全台最高！竹市敬老愛心卡可搭小黃了 單趟補貼100點

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市敬老愛心卡每月600點，市長林智堅今天宣布開通計程車服務，搭乘新竹市4大車隊計程車，每趟可使用100點，等同直接減免100元的車資。記者張裕珍／攝影
新竹市敬老愛心卡每月600點，市長林智堅今天宣布開通計程車服務，搭乘新竹市4大車隊計程車，每趟可使用100點，等同直接減免100元的車資。記者張裕珍／攝影

新竹市敬老愛心卡每月600點，原本只能夠用來搭公車、上運動中心、游泳等，為讓老人與身障者出門更加方便。市長林智堅今天宣布開通計程車服務，搭乘新竹市4大車隊計程車，每趟可使用100點，等同直接減免100元的車資，補貼金額是全國最高。

竹市針對長者與身障者發行敬老愛心卡，每月自動存入600點，1點等同1元，但若當月沒使用完畢，不能累積到下個月。以竹市來說，長者每月平均只用300點，過去不少民代都發聲，希望能擴大應用範圍。市府積極洽談計程車業者，今天宣布可搭小黃。

市府今天辦記者會，邀來台灣大車隊、大都會車隊、紅帥衛星車隊、第一中華車隊共4大計程車隊業者參與。林智堅宣布，即日起每月敬老愛心卡可搭計程車，從每月600點數中折抵，單趟補助金額為全台最高，讓長輩與身障者就醫更方便、行動更自由。

社會處處長張柔說，此次結合悠遊卡公司與4大車隊共2137台車合作，橫跨大新竹地區。車身都會貼有「敬老愛心車隊」標誌，可透過電話、路邊攔車或app叫車，新竹市小黃起跳價100元，為讓長輩或身障者更好記，每趟憑卡扣抵100點（100元），若點數不足可利用卡片儲值現金扣款，或是改支付現金，單趟補貼金額是全國最高。

林智堅說，新竹市是幸福城市，給予每個年齡層最好照顧，長輩是我們城市中的寶貝，因為有他們的努力，才能建構幸福城市。他上任以來，針對65歲以上長輩每月發放安老津貼、重陽禮金、老花眼鏡與假牙補助等，如今再擴大敬老愛心卡使用範圍。

「以後出門更方便了！」許姓老婦還很硬朗，平常常外出趴趴走，都把敬老愛心卡掛在包包內，最常使用搭公車，但有時不好等車，現在可以搭計程車之後，她感覺很好，以後出門會更方便。計程車業者也都樂見其成，歡迎長輩與身障者多搭乘利用。

社會處表示，設籍竹市滿65歲以上長者發放敬老卡電子票卡；設籍且居住本市領有市府核發之身障證明者，可申請愛心卡電子票卡；身障證明有註記必要陪伴者優惠措施者，則可另申請愛心陪伴卡電子票卡，每月皆補助600點，詳情可洽03-5352657。

新竹市敬老愛心卡每月600點，市長林智堅今天宣布開通計程車服務，搭乘新竹市4大車隊計程車，每趟可使用100點，等同直接減免100元的車資。記者張裕珍／攝影
新竹市敬老愛心卡每月600點，市長林智堅今天宣布開通計程車服務，搭乘新竹市4大車隊計程車，每趟可使用100點，等同直接減免100元的車資。記者張裕珍／攝影
新竹市敬老愛心卡每月600點，市長林智堅今天宣布開通計程車服務，搭乘新竹市4大車隊計程車，每趟可使用100點，等同直接減免100元的車資。記者張裕珍／攝影
新竹市敬老愛心卡每月600點，市長林智堅今天宣布開通計程車服務，搭乘新竹市4大車隊計程車，每趟可使用100點，等同直接減免100元的車資。記者張裕珍／攝影

身障者 愛心 計程車

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