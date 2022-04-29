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苗栗縣長徐耀昌居家隔離 透過視訊辦公討論防疫

中央社 / 苗栗縣29日電
苗栗縣長徐耀昌曾與確診者餐敘，昨天PCR採檢陰性，仍需居家隔離自主防疫，今天一早透過視訊方式與縣府員工開會。圖／擷自徐耀昌臉書
苗栗縣長徐耀昌曾與確診者餐敘，昨天PCR採檢陰性，仍需居家隔離自主防疫，今天一早透過視訊方式與縣府員工開會。圖／擷自徐耀昌臉書

苗栗縣長徐耀昌曾與確診的副議長李文斌餐敘，昨天PCR採檢陰性，仍需居家隔離自主防疫，今天一早透過視訊方式與縣府員工開會，徐耀昌表示：正常辦公、一切都在掌握中。

苗栗縣長徐耀昌今天透過臉書粉專發文表示，居家隔離第2天，一如往常起了大早，在家打開電腦與縣府同仁進行視訊會議，上午召集了衛生局、行政處、勞工及青年發展處、教育處以及計畫處等多個單位，共同針對防疫相關業務，研擬因應對策。

徐耀昌指出，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴峻的時刻，就曾經有一段時間與局處首長採視訊方式召開會議辦公，如今疫情延燒至苗栗縣議會，自己也匡列居家隔離，只是辦公環境轉變成為在家辦公，請鄉親放心，一切盡在掌握之中。

而經PCR檢測確診的苗栗縣副議長李文斌也透過通訊軟體向媒體表示，目前身體狀況良好，沒有任何不適，只是個人服務處、阿斌哥大愛協會、弱勢家庭免費愛心便當、會勘、接受民眾陳情等服務，都先暫停7天。

新冠肺炎 COVID-19

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