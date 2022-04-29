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桃園1374戶全新社宅5月3日至16日招租 上網就可以登記
桃園市住宅發展處表示，桃園區中路三號、中壢區中壢一號社會住宅5月3日下周二同步招租，釋出1374戶全新住宅，提供1、2、3房3種房型供民眾承租，是歷年出租戶數最多的一次。
住宅發展處說明，兩處社會住宅皆具耐震標章，各戶配有一級省電冷暖氣機，浴室乾溼分離且獨立換氣，住得舒適安心。申請條件為18歲以上，設籍桃園市或於桃園市就學就業；家庭成員於基隆、臺北、新北、桃園、新竹縣市均無自有住宅；家庭成員每人每月平均所得低於5萬3484元，成員所有的不動產總價值低於564萬元，可向桃園市社會住宅服務中心申請。
住宅發展處說，因應疫情升溫，民眾可在線上申請，減少人與人之間的接觸，及交通、現場等待時間。申請人5月3日上午8點起至5月16日下午5點，到社會住宅申租管理系統網站填寫申請書，完成以後按 「送件」上傳文件，狀態顯示為「送出申請」即完成申請程序，網址： https://housing.tycg.gov.tw/HouseRent ，相關問題歡迎電洽桃園市社會住宅服務中心（03）3331481轉9。
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