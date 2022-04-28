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車內扔出垃圾環保局「無法開罰」 民眾PO網抱怨離譜

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
車輛副駕駛座扔出一包垃圾，環保局無法推定車主是汙染行為人，回覆檢舉人無法告發，類似情況近來已發生數起。圖／取自臉書社團「竹南大小事」
車輛副駕駛座扔出一包垃圾，環保局無法推定車主是汙染行為人，回覆檢舉人無法告發，類似情況近來已發生數起。圖／取自臉書社團「竹南大小事」

苗栗縣有民眾目擊前方車輛從駕駛座右側丟出一包垃圾，他用行車記錄器畫面向環保局檢舉，不料卻獲得回覆指無法推定車主是實際汙染行為人，因此「無法予以告發」，讓檢舉人覺得太離譜，網友也一片議論聲。苗栗縣環保局強調，環保署曾針對類似情況作出解釋，無法直接認定車主就是行為人不宜告發，這部分與交通違規逕行舉發車主的情況不同。

檢舉人日前駕車行經頭份市尖山大橋，發現前方一輛轎車閃燈違停路邊，接著從駕駛座右側往橋下扔出1包垃圾，他認為對方太沒公德心，上網向環保局檢舉，不料回覆卻是「無法告發」，他認為太不合理，將影片及檢舉回覆等資料PO上臉書社團「苗栗大小事」，網友議論紛紛，有人認為那以後都由坐在副駕駛座的人來丟垃圾好了，保證不會被罰。

檢舉人今天受訪時指出，環保單位的邏輯讓人無法接受，像苗栗山區常被濫倒建築廢土，如果監視畫面拍到可疑車輛，難道也可用無法證明濫倒者是車主的說法就不再追究了。

苗栗縣環保局指出，違反廢棄物清理法的裁罰是以實際汙染行為人為對象，如果行駛中車輛的駕駛丟棄廢棄物，可用車牌連結到車主，並推定行為人為車主予以開罰，但駕駛人以外的乘客，環保署曾做出正式解釋，因無法直接推定車主為行為人，所以無法對車主開罰，這部分與交通違規如超速、闖紅燈、違停等逕行舉發違規並裁罰車主的方式確有缺漏及不同處。

苗栗縣先前丟菸蒂檢舉達人盛行，曾有辦公室2名男同事收到罰單，兩人都騎機車被連結，但其中一人騎的是老婆的機車，因與車主性別不符，結果也逃過被開罰的命運。

車主 苗栗縣

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