台66線龜裂坑洞網諷專有減速丘 工務段：5月3日動工整修
桃園市台66快速道多年來未刨鋪加封整修，近2、3個月更在觀音、新屋段、楊梅平鎮多處路段，路面出現龜裂、坑洞，屢出意外，被網友諷刺「全國專有減速丘」，引起民眾抱怨，公路總局中壢工務段今天下午表示，為改善台66線路況，決定投入6千萬元，預計5月3日動工加封整修觀音、新屋及平鎮段路基路面。
桃園台66線東西向快速道，從觀音至大溪段，長期行駛許多重車輾壓路面，造成道路各處龜裂、坑洞，屢屢造成行車撞上「窟窿」緊急不當煞車，危及行車安全，市議員黃敬平多次接到民眾陳情後，建請公路總局趕快規畫刨鋪道路重新整修路面，維護行車安全，避免車禍危險。
中壢工務段本月初在台66東向21.2公里段辦理伸縮縫更換工程，並在路面龜裂、坑洞路況較差的觀音、新屋段及平鎮段先暫時做方正刨除修復，填平坑洞改善，該工務段表示，公路總局已核撥6000萬元發包，決定在台66線3到5公里（觀音段）、7到10公里（新屋段）及16.9到18.5公里（平鎮段）的雙向道路，各約6.6公里長度，自5月3日動工展開路基路面整修工程，將道路刨鋪加封施工，預計5月底完工，徹底改善3處路段不平問題，維護行車順暢。
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