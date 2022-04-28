台66線龜裂坑洞網諷專有減速丘 工務段：5月3日動工整修

桃園市台66快速道多年來未刨鋪加封整修，近2、3個月更在觀音、新屋段、楊梅平鎮多處路段，路面出現龜裂、坑洞，屢出意外，被網友諷刺「全國專有減速丘」，引起民眾抱怨，公路總局中壢工務段今天下午表示，為改善台66線路況，決定投入6千萬元，預計5月3日動工加封整修觀音、新屋及平鎮段路基路面。

桃園台66線東西向快速道，從觀音至大溪段，長期行駛許多重車輾壓路面，造成道路各處龜裂、坑洞，屢屢造成行車撞上「窟窿」緊急不當煞車，危及行車安全，市議員黃敬平多次接到民眾陳情後，建請公路總局趕快規畫刨鋪道路重新整修路面，維護行車安全，避免車禍危險。