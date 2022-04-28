桃青年局成立青創資源中心 單一窗口讓青年快速了解
桃市府青年事務局成立7年，目前營運青創基地、社企中心等青創空間共8個，今年利用社宅、轉運站等空間規劃，將再大增6個，是青創輔導強心針，不過許多青年對於各個基地的專攻項目卻不是非常了解，因此成立「TYC青創資源中心」，做為桃園青年創業單一服務窗口，快速獲得第一線協助。
目前桃園青創空間，營運中的有新屋體驗園區、興光堡壘、桃園設計庫、新明和安東青創基地、青創指揮部、青據點，和確定今年8月營運的社企中心平鎮館；各自發展物聯網、電商、5G應用、AI、社企等。
青年局長陳冠穎表示，「TYC青創資源中心」透過單一服務窗口讓創業更加友善，提供電話專線及專人服務，更有實體服務空間位於青年局2樓，樂於接受青年前來創業諮詢，多元服務項目包含創業諮詢門診、專家一對一輔導、資金媒合、貸款輔導申請及創業系列課程等。
青年局成立7年多來，輔導總共500多組團隊，累積超過2億資金，未來還有中路3號、中路4號與中壢1號等社宅基地；青年局綜合規畫科黃泓家指出，所有基地1期約可同時輔導近100組團隊，每半年考評1次，並設定2年年限讓成熟的團隊離開基地，除了青創資源中心，整合所有青年各局處會接觸到的資訊網頁開發中，未來可以更方便青年了解自己需求該向哪個單位尋求協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言