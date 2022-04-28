桃青年局成立青創資源中心 單一窗口讓青年快速了解

桃市府青年事務局成立7年，目前營運青創基地、社企中心等青創空間共8個，今年利用社宅、轉運站等空間規劃，將再大增6個，是青創輔導強心針，不過許多青年對於各個基地的專攻項目卻不是非常了解，因此成立「TYC青創資源中心」，做為桃園青年創業單一服務窗口，快速獲得第一線協助。

目前桃園青創空間，營運中的有新屋體驗園區、興光堡壘、桃園設計庫、新明和安東青創基地、青創指揮部、青據點，和確定今年8月營運的社企中心平鎮館；各自發展物聯網、電商、5G應用、AI、社企等。

青年局長陳冠穎表示，「TYC青創資源中心」透過單一服務窗口讓創業更加友善，提供電話專線及專人服務，更有實體服務空間位於青年局2樓，樂於接受青年前來創業諮詢，多元服務項目包含創業諮詢門診、專家一對一輔導、資金媒合、貸款輔導申請及創業系列課程等。