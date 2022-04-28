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苑裡抹茶海岸時間限定 灣麗抹茶指數今天發布

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苑裡出水社區的抺茶海岸。圖／苑裡鎮西平里前里長陳薈茗提供
苑裡出水社區的抺茶海岸。圖／苑裡鎮西平里前里長陳薈茗提供

苗栗縣苑裡鎮出水海岸近年來出現長滿綠藻的礫石，成為爆紅人氣景點，並被網友暱稱為抹茶海岸，今年鎮公所獲海洋委員會補助辦理「抹茶灣麗」計畫，盼善用出水社區季節限定的「抹茶海岸」形象，推動地方創生，上午並舉辦「灣麗抹茶指數發布會」，公開今年5月觀賞抹茶海岸的最佳時機。

苑裡鎮公所與執行團隊中州科技大學共同打造出水社區季節限定的「抹茶海岸」形象，今天的發布會邀縣長徐耀昌參加，徐耀昌強調灣麗抹茶海岸只有退潮時才能見亮點，是苑裡獨有特色，期待在各界合作下，讓抹茶海岸成為縣內重要觀光據點，並串聯竹南、後龍、通霄等海線鄉鎮景點特色，提升沿海觀光發展。

苑裡鎮長劉秋東指出，苑裡海濱地區雖僅短短4公里，但同時擁有沙灘、漁港、海堤、拱橋、防風林及出海口等豐富生態，加上抹茶海岸加持，相信會是下一波國人旅遊的新秘境，歡迎大家來苑裡賞抹茶海岸、遊苑裡經典小鎮、採買藺編。

中州科技大學人員記錄每天漲退潮時間與抹茶石礫出現的時刻，建立苑裡鎮專屬的「灣麗抹茶指數」，上午11點在苑裡鎮濱海藝文中心以見證婚禮的形式，舉辦別開生面的發布會。

「抹茶灣麗」計畫主持人許順發指出，抹茶石礫出現時機牽涉到季節與潮汐時間，依經驗值在盛夏來臨前，退潮時才能浮現這個「時間限定」美景，尤其乾潮前後的2小時是抹茶石礫出現的極大期，如遇到黃昏時刻還有更美麗的「黃金抹茶」時段。因此，將抹茶石礫出現日期與時間點依潮汐推定，類似日本推測櫻花盛開的「櫻花指數」，期盼「灣麗抹茶指數」公布後帶動觀光話題，提供親海遊客探索秘境的最佳時機。

「抹茶灣麗」計畫主持人許順發公布的「灣麗抹茶指數」。記者胡蓬生／攝影
「抹茶灣麗」計畫主持人許順發公布的「灣麗抹茶指數」。記者胡蓬生／攝影
「灣麗抹茶指數發布會」會場安排各式抹茶海岸的特色商品。記者胡蓬生／攝影
「灣麗抹茶指數發布會」會場安排各式抹茶海岸的特色商品。記者胡蓬生／攝影
「抹茶灣麗」計畫主持人許順發公布「灣麗抹茶指數」。記者胡蓬生／攝影
「抹茶灣麗」計畫主持人許順發公布「灣麗抹茶指數」。記者胡蓬生／攝影
苑裡在地書法家張連香題字「抹茶灣麗」墨寶贈送苑裡鎮公所留念，由鎮長劉秋東（右）代表接受。記者胡蓬生／攝影
苑裡在地書法家張連香題字「抹茶灣麗」墨寶贈送苑裡鎮公所留念，由鎮長劉秋東（右）代表接受。記者胡蓬生／攝影

徐耀昌 中州科技大學 櫻花

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