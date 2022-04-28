苑裡抹茶海岸時間限定 灣麗抹茶指數今天發布

苗栗縣苑裡鎮出水海岸近年來出現長滿綠藻的礫石，成為爆紅人氣景點，並被網友暱稱為抹茶海岸，今年鎮公所獲海洋委員會補助辦理「抹茶灣麗」計畫，盼善用出水社區季節限定的「抹茶海岸」形象，推動地方創生，上午並舉辦「灣麗抹茶指數發布會」，公開今年5月觀賞抹茶海岸的最佳時機。

苑裡鎮公所與執行團隊中州科技大學共同打造出水社區季節限定的「抹茶海岸」形象，今天的發布會邀縣長徐耀昌參加，徐耀昌強調灣麗抹茶海岸只有退潮時才能見亮點，是苑裡獨有特色，期待在各界合作下，讓抹茶海岸成為縣內重要觀光據點，並串聯竹南、後龍、通霄等海線鄉鎮景點特色，提升沿海觀光發展。

苑裡鎮長劉秋東指出，苑裡海濱地區雖僅短短4公里，但同時擁有沙灘、漁港、海堤、拱橋、防風林及出海口等豐富生態，加上抹茶海岸加持，相信會是下一波國人旅遊的新秘境，歡迎大家來苑裡賞抹茶海岸、遊苑裡經典小鎮、採買藺編。

中州科技大學人員記錄每天漲退潮時間與抹茶石礫出現的時刻，建立苑裡鎮專屬的「灣麗抹茶指數」，上午11點在苑裡鎮濱海藝文中心以見證婚禮的形式，舉辦別開生面的發布會。