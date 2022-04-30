飛速成長的「航空城」 網友熱議誰來接任市長大位？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「桃園地區」公共話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的焦點話題與人物。

桃園市在近幾年發展快速，逐漸與台北地區連成北桃生活圈，人口也持續成長，而在這座崛起快速的城市裡，又有哪些公共議題是網友們關心的呢？一起來看看吧。

跟進不公佈足跡政策引正反討論 購屋族群關注A7、A8優缺點

桃園地區前3大熱門公共議題。 Social Lab社群實驗室/製圖

本土疫情持續延燒，桃園地區也不例外，而其中最受到熱議的便是桃園市長鄭文燦在4月23日時提到電子廠群聚疫情，民眾紛紛對其表示擔憂，如「一天（一個廠）500多個，感覺爆不完欸」、「希望停工5天後能穩定」。另外，桃園市在4月25日也宣布除非遇到特殊情況，否則不公佈確診者足跡，引來正反意見討論「怎麼可以這樣？越來越怕了」、「贊成，現在應該把重點放在醫療上」等等。

除了疫情，由於近年來桃園機場捷運與高鐵的快速發展，連帶也帶起「房市」的關注度，就有人提問「不動產」該選擇買A7還是A8？獲得許多回應，像是「我個人會選A7，畢竟重劃區市容好而且較便宜」、「A8吧，周邊生活機能都已經完整了」等，提供給想購屋的民眾參照與比較。此外也有不少針對地方「交通」的討論，許多人對正在動工的桃園捷運提出討論，如「不錯，終於不用跟大車擠了」、「對台北通勤族，好像沒什麼用欸」等等，引發相關討論。

鄭文燦兩屆任期結束 年底各黨參選名單有誰最受關注

桃園公共議題討論前7大社群焦點人物。 Social Lab社群實驗室/製圖

而在公共議題討論之下，接著觀察在公共話題當中較受熱議的社群焦點人物。由於桃園現任市長鄭文燦兩任任期將在年底結束，對於在野的國民黨來說是重回執政的機會，然而黨內卻對於參選人仍未有共識，像是現任台北市議員羅智強、現任立法委員呂玉玲紛紛宣布參選，與黨中央意見不一致，此舉也讓網友感嘆「如果再不團結，桃園真的拿不回來」、「感覺票慢慢被其他政黨分掉了」等。而在民眾黨方面，出線黨內初選的賴香伶，因為帶職參選而受到大量討論，在許多正反意見當中，有人理性地提出「他是不分區，可以接受，但網友之前都說別的政黨不行（帶職參選）…」希望能得到相關解釋，話題受大量討論。

至於民進黨則尚未正式公布市長參選人選，雖說如此，前立委彭紹瑾、鄭寶清、黃適卓等人早已表示有意爭取資格，也讓網友好奇究竟誰能接續鄭文燦的大位？而同時，也有許多網友對即將卸任的鄭文燦之政績提出討論，像是先前曾想拆除籃框以遏止民眾在疫情間群聚運動，引爆輿論，也有網友提到「推動Ubike很有感欸，（鄭文燦）上任前一個站點都沒有」、「鐵路地下化啦，這真的該推」等等。

無論功過，桃園地區市長即將輪替，可以發現網友對於桃園地區公共議題相關焦點人物的討論，多半都在關心誰能出線市長之位，期盼下一任市長也能帶領這座航空城繼續起飛。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》