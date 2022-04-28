鄭文燦視察內壢社福館 教孩童說「媽媽辛苦了」及獻花

桃園中壢區內壢社福館上月中開幕，4層樓涵蓋親子館、公托中心、家庭服務中心及安家實物銀行，桃園市長鄭文燦今前往視察社福館設施狀況，並和小朋友互動，因接近母親節，更現場教導孩童說「媽媽辛苦了」更獻上康乃馨。

內壢社福館1、2樓是親子館，3樓為公托中心，4樓為家庭服務中心及安家實物銀行，鄭文燦表示，安家實物銀行桃園設置2家旗艦店、22家實物銀行分行，對於有物資需求的弱勢家戶即時提供生活用品，更連結轄內173家愛心餐食店家、1530家超商及賣場，以熱食及實物代券等多元方式提供熱食、日常生活用品。

社會局指出，為照顧特殊物資需求個案，實物銀行結合「社團法人中華安得烈慈善協會」針對嬰幼兒、老人或身心障礙等特殊營養補給需求弱勢家戶提供客製化物資與「物資箱宅配到家」服務，讓他們獲得妥善的照顧。

鄭文燦今也和小朋友一起同樂，因下個月親節，更現場發送康乃馨及教導小朋友媽媽懷胎十月的辛勞，教導孩童說媽媽辛苦了，現場和樂融融，他說，中壢人口突破40萬，而社福設施的社區化是他一個重要目標，要讓微型的福利設施可以可及好用溫暖，目前我們親子館已設置20個，還有3個行動親子車，公托中心18個及公共托育家園設置20個。