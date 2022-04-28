竹縣議員籲補助義消免費胸部X光檢查 楊文科：完全支持

義消人員協助災害搶救，於災害現場容易遭受火、煙及各式有毒懸浮物質侵害身體健康，新竹縣議員陳凱榮28日於議會總質詢時，為新竹縣約700名救災救護外勤義消爭取每年補助一次免費胸部X光檢查，獲得新竹縣長楊文科表態支持明年編列預算補助，希望讓義消人員多一層保障。

縣議員陳凱榮指出，義消打火弟兄經常參與救災工作，出入火場常受到火與濃煙侵襲，屬於高危險救災環境，長期以來對身體健康產生危害，為預防疾病發生，應每年補助義消人員定期做胸部X光檢查，早期發現胸、肺部病症，就能早期治療，守護義消打火弟兄身體健康，強化義消打火弟兄救災能力。

陳凱榮表示，新竹縣目前外勤救災義消約400人、救護義消約300人，建議縣府也能比照宜蘭縣，補助每年每人500元胸部X光檢查費用。消防局長孫福佑回應，依據全縣共有700名義消（不含顧問），每人補助500元檢查費用，約得編列35萬元預算，將先洽詢醫院費用，了解義消實際需求，評估後爭取列入明年預算。

新竹縣長楊文科則對於預算編列，大方回應「完全支持」，他表示，義消救災救護很辛苦，會有職業傷害，議員建議每人500元胸部X光檢查費用，讓他聽了也感動，所以立即同意，希望透過明年預算編列這筆經費，讓義消人員獲得更妥善照顧。