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桃捷公司表揚模範勞工 鄭文燦：支持調薪

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦與每位模範勞工合影。圖／桃捷公司提供
鄭文燦與每位模範勞工合影。圖／桃捷公司提供

桃園市長鄭文燦今天中午出席桃園大眾捷運公司模範、資深員工表揚，表示疫情對大眾運輸業衝擊大，加上國境管制，機場捷運日運量減少，最低甚至不到3萬人次，即便如此，桃捷公司服務不打折扣，他感謝桃捷團隊的付出，也將支持董事會提出的調薪計畫，有信心桃捷未來可以打造更好的企業文化、邁向永續經營。

鄭文燦說，機場捷運於2017年正式通車營運績效相當好，運量也逐年提升，桃捷公司無論友善度、方便性、智慧化或累積維運經驗都有相當的成果。2020年起國際爆發COVID-19疫情，我國也加嚴國境管制措施，桃園國際機場全年旅客數自2019年的4800多萬人次，降至目前1年不到100萬人次，連帶衝擊桃捷公司的營收。

鄭文燦表示，桃捷公司即使面臨營運重大挑戰，團隊仍維持優良的服務品質，獲得2021年台灣服務業大評鑑軌道運輸類金牌獎的肯定，十分難得。此外，桃捷公司落實防疫應變計畫，避免發生大規模職場群聚感染，透過分艙分流降低對營運的影響，同樣值得肯定。

鄭文燦指出，中央去年底通過公教人員今年起調薪4%，桃捷公司董事會也提出調薪計畫他將支持，桃捷在大眾運輸領域中屬於相對年輕的公司，他有信心公司能打造出更好的企業文化，邁向永續經營。

鄭文燦也提到機場捷運A21環北站至A22老街溪站正在測試，一旦關鍵車站測試完畢，確認行控系統可相容，機場線與綠線將順利整合，成為更具效率的系統，逐步實踐桃園三心六線計畫。

桃捷公司董事長劉坤億表示，經由主管推薦及全體同仁票選，今年遴選12位模範員工，每位都有許多優秀的工作表現事蹟。此外，去年底有75位同仁服務屆滿10年，因防疫考量今天邀請其中6位資深員工代表受獎，他感謝所有資深員工的付出與貢獻。

劉坤億說明機場捷運自2017年通車至今已邁入第6年，前3年全力提升運量，2019年日運量達7萬6000人次，運量在正式通車後短短2年期間增加35%。隔年起受到COVID-19疫情衝擊，中央流行疫情指揮中心加嚴邊境管制措施，桃捷日運量減少，這2年來運量減少約50%，對公司營運帶來挑戰，感謝工作團隊積極配合相關防疫措施，展現企業韌性精神。

鄭文燦市長參加桃園大眾捷運公司資深、模範勞工表揚。圖／桃捷公司提供
鄭文燦市長參加桃園大眾捷運公司資深、模範勞工表揚。圖／桃捷公司提供

機場捷運 桃捷 鄭文燦

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