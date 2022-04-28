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新竹文創館將活化 煙波砸10億元引進餐飲、商場

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹文創館閒置多時，市府推動促參案有成，今天與在地的煙波餐飲國際觀光集團簽約，宣布ROT案正式啟動。記者張裕珍／攝影
新竹文創館閒置多時，市府推動促參案有成，今天與在地的煙波餐飲國際觀光集團簽約，宣布ROT案正式啟動。記者張裕珍／攝影

新竹文創館閒置多時，市府推動促參案有成，今天與在地的煙波國際觀光集團簽約，宣布ROT案正式啟動。煙波投資10億元將於9月開工整建文創館，打造純白建物引進餐飲、商場與文創商辦空間，也成為藝文高地最後一塊拼圖，將於2024年開幕。

新竹文創館位於公道五路，前身為台肥舊倉庫，後與兒童探索館的前身世博台灣館委由環球購物中心營運，有賣店、美食街與國賓影城，2016年年中停業迄今。

由於新竹文創館座落市府規畫的藝文高地範圍，市府近年招商幾經波折，一度招商準備由三井餐飲事業集團接手營運，但三井因疫情影響決定退出，後由煙波國際觀光集團出線。

新竹市政府今天在新竹文創館舉辦「雲云之丘」ROT案簽約儀式，在市長林智堅見證下，由文化局長張馨之與煙波國際觀光集團執行長鄭君寰完成簽約。

林智堅特別致謝，在地的煙波集團對故鄉新竹的疼愛，投入10億元經費，邀請知名建築師潘冀以特殊工法設計懸空、漂浮建築「雲云之丘」，未來將會是公道五路上的商業核心與打卡地標。

張馨之說，新竹文創館所在建物屬三連棟、二層樓建築，煙波投資整建，除了保留具有歷史意涵的台肥倉庫，另將拆除中間的建物全新翻新打造，未來將設置商場、餐廳及文創商辦空間等。館址的交通及生活機能良好，完工後打造藝文高地聚落新亮點。

鄭君寰說，煙波目標將新竹文創館打造為結合超市和餐廳的新零售商場，成為台灣版的「Eataly」，預計邀請米其林餐飲進駐，打造沉浸式餐飲體驗，並有煙波選品、多功能展演廳、辦公室等空間，也會有統整煙波資源，引入外帶宅配，親子體驗等。

「未來大新竹人不會只在巨城，還會在藝文高地！」林智堅看好藝文高地的發展，他說，在中央、地方與民間支持下，投入共24億元挹注藝文高地建設，兒童探索館暑假就會營運，國際展演中心與新竹文創館「雲云之丘」將於2024年完工，將會是一處採買、休憩和看表演的好去處，緊鄰的竹科X園區去年底動工，同樣將在2024年完工。

新竹文創館閒置多時。記者張裕珍／攝影
新竹文創館閒置多時。記者張裕珍／攝影
新竹文創館閒置多時，市府推動促參案有成，今天與在地的煙波餐飲國際觀光集團簽約，宣布ROT案正式啟動。記者張裕珍／攝影
新竹文創館閒置多時，市府推動促參案有成，今天與在地的煙波餐飲國際觀光集團簽約，宣布ROT案正式啟動。記者張裕珍／攝影
新竹文創館閒置多時，市府推動促參案有成，今天與在地的煙波餐飲國際觀光集團簽約，宣布ROT案正式啟動。記者張裕珍／攝影
新竹文創館閒置多時，市府推動促參案有成，今天與在地的煙波餐飲國際觀光集團簽約，宣布ROT案正式啟動。記者張裕珍／攝影
煙波國際觀光集團執行長鄭君寰說明規畫願景。記者張裕珍／攝影
煙波國際觀光集團執行長鄭君寰說明規畫願景。記者張裕珍／攝影
新竹文創館閒置多時，市府推動促參案有成，今天與在地的煙波餐飲國際觀光集團簽約，宣布ROT案正式啟動。記者張裕珍／攝影
新竹文創館閒置多時，市府推動促參案有成，今天與在地的煙波餐飲國際觀光集團簽約，宣布ROT案正式啟動。記者張裕珍／攝影

新竹 文創 高地

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