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飼養海蟾蜍6/14前快登記！竹縣府：逾期違者最高罰5萬

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
台灣各種蟾蜍辨識照片。圖／新竹縣政府提供
台灣各種蟾蜍辨識照片。圖／新竹縣政府提供

身為世界百大入侵種「海蟾蜍」，農委會已在4月7日公告列入有害入侵種類，4月15日正式生效，新竹縣政府農業處提醒，已飼養的民眾應於6月14日完成登記，且不得私下繁殖或買賣，違者最高可處5萬元罰鍰，飼主也能在期限內放棄飼養，將動物繳交予縣府，切勿任意棄養野放，衝擊本土生態。

縣府農業處長范萬釗說，農委會已依據《野生動物保育法》將海蟾蜍公告為有害入侵種類，海蟾蜍原產於美洲熱帶地區，由於壽命長、適應力及繁殖力強，且會捕食小型野生動物，毒腺（耳後腺）大而明顯，造成捕食的肉食性動物中毒死亡，犬貓誤舔食也可能致死，威脅生態及人畜安全。

農業處說明，過去許多國家為防治甘蔗、香蕉與其他經濟作物的各種不同害蟲，將海蟾蜍引入世界各地，目前已在澳洲、菲律賓及日本等國家造成生態危害問題。

農業處強調，海蟾蜍飼養地為新竹縣轄區者，飼主務必於6月14日前，至縣府農業處森林暨自然保育科申請登記，未於期限內登記備查，或於登記後規避主管機關查核，可依《野生動物保育法》第51條處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

相關申請表可至縣府農業處網站，點選「便民服務」、「表單下載－森林暨自然保育科」，下載新竹縣「保育類野生動物」或「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物」登記異動申請表，持有海蟾蜍的民眾務必把握時間完成登記，或繳交無法繼續飼養的個體。（申請可電洽：03-5518101轉2921 廖先生）

新竹縣長楊文科表示，對於外來入侵種，如福壽螺、入侵紅火蟻、白尾八哥、斑腿樹蛙等，目前在台灣都已經有穩定族群，政府持續投入大量資源也只能減輕其危害，要是先進行預防行動，可精準管理避免災害，新竹縣目前尚無海蟾蜍現蹤，呼籲縣民朋友配合登記制度，不想繼續飼養者也請繳交予縣府，一同守護美麗家園。

農委會已在4月7日將海蟾蜍公告列入有害入侵種類，海蟾蜍與其背上的台灣原生黑眶蟾蜍比較，體型相差懸殊。圖／新竹縣政府提供
農委會已在4月7日將海蟾蜍公告列入有害入侵種類，海蟾蜍與其背上的台灣原生黑眶蟾蜍比較，體型相差懸殊。圖／新竹縣政府提供
名列世界百大入侵種的海蟾蜍，眼耳後方有明顯凸起的毒腺。圖／新竹縣政府提供
名列世界百大入侵種的海蟾蜍，眼耳後方有明顯凸起的毒腺。圖／新竹縣政府提供

新竹 農委會 中毒

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