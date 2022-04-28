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大湖鄉金針花秘境大爆發 一年一遇的美麗

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤防金針花秘境，今年大爆發，美不勝收。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤防金針花秘境，今年大爆發，美不勝收。記者范榮達／攝影

苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤防金針花秘境，今年大爆發，400公尺的花海於母親節前夕盛開，數大便是美有療癒，吸引遊客朝聖，直呼「好漂亮」，美景不輸東部。

苗61線旁大湖溪社寮角堤防400公尺金針花景觀廊道盛開，遊客絡繹不絕，一名台中市民也被IG分享的花海美景，今天慕名而來，她直呼「好漂亮」。表示也到過花蓮賞過金針花，大湖金針花交通方便，藍天白雲可以入鏡，也很漂亮。

唐詩遊子吟的「誰言寸草心、報得三春暉」，指的萱草就是金針花，因此華人世界視為母親花象徵，鄉公所估計社寮角堤防花期，持續至母親節以後，相賞應節，鄉公所持續爭取水利署第二河川局補助，今年新種300公尺尚未開花，將來還要再種300公尺，花海綿延1公里。

大湖鄉長胡娘妹說，社寮角堤防3年前雜木、雜草叢生，堤防邊草莓農也反映雜木棲息鳥群危害，打造金針花景觀廊道，兼具防鳥害，400公尺金針花去年、今年都盛開，民眾不用到東部，就可以賞到金針花海。

她指出，鄉公所、靜湖村社區投入種花，社寮角堤防髒亂點改造成景點，金針花收成，也可供社區關懷據點入菜或是販售，提醒民眾賞花，花海規畫有區隔的步道供拍照，不要攀折或入內踐踏，共同珍惜得之不易的美景。

苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤防金針花秘境，今年大爆發，美不勝收。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤防金針花秘境，今年大爆發，美不勝收。記者范榮達／攝影

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