聽新聞
test
0:00 / 0:00
大湖鄉金針花秘境大爆發 一年一遇的美麗
苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤防金針花秘境，今年大爆發，400公尺的花海於母親節前夕盛開，數大便是美有療癒，吸引遊客朝聖，直呼「好漂亮」，美景不輸東部。
苗61線旁大湖溪社寮角堤防400公尺金針花景觀廊道盛開，遊客絡繹不絕，一名台中市民也被IG分享的花海美景，今天慕名而來，她直呼「好漂亮」。表示也到過花蓮賞過金針花，大湖金針花交通方便，藍天白雲可以入鏡，也很漂亮。
唐詩遊子吟的「誰言寸草心、報得三春暉」，指的萱草就是金針花，因此華人世界視為母親花象徵，鄉公所估計社寮角堤防花期，持續至母親節以後，相賞應節，鄉公所持續爭取水利署第二河川局補助，今年新種300公尺尚未開花，將來還要再種300公尺，花海綿延1公里。
大湖鄉長胡娘妹說，社寮角堤防3年前雜木、雜草叢生，堤防邊草莓農也反映雜木棲息鳥群危害，打造金針花景觀廊道，兼具防鳥害，400公尺金針花去年、今年都盛開，民眾不用到東部，就可以賞到金針花海。
她指出，鄉公所、靜湖村社區投入種花，社寮角堤防髒亂點改造成景點，金針花收成，也可供社區關懷據點入菜或是販售，提醒民眾賞花，花海規畫有區隔的步道供拍照，不要攀折或入內踐踏，共同珍惜得之不易的美景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言