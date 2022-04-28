竹縣寶山雙林路驚見4米深天坑 縣府緊急搶修

新竹縣寶山鄉雙林路二段今早驚見「天坑」，新竹縣議員邱振瑋表示，上午接獲民眾陳情，指寶山鄉深井村九鄰雙林路二段通往竹南科學園區的路邊路面塌陷，出現大坑洞，雖然沒有發生人車掉落的危險情形，但已通報縣府工務處緊急放置交通錐及插旗警示，呼籲用路人行經該路段請注意。

邱振瑋指出，雙林路二段出現「天坑」，路面坑洞長約5公尺、寬3公尺、深4公尺，幾乎占據一個車道，看起來十分嚇人，不過他昨晚11時經過該路段並沒有出現大坑洞，不料今天早上就接獲民眾陳情出現這麼大洞，幸好沒有發生危險狀況。