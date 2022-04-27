竹市慈雲路空橋翻盤改蓋地下道 地方熱議

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市慈雲路交通繁忙，市府原本規畫在慈雲路與埔頂三路處增設空中行人步道橋，但今天翻盤變擬蓋地下連通道。記者張裕珍／攝影
新竹市慈雲路交通繁忙，市府原本規畫在慈雲路與埔頂三路處增設空中行人步道橋，但今天翻盤變擬蓋地下連通道。記者張裕珍／攝影

新竹市慈雲路興建空橋計畫，民眾黨原規畫後天舉辦地方座談會，未料市府今天發稿翻盤表示蓋地下連通道，掀起熱議。民眾黨市議員李國璋直言，預算編出來才算數，市長林智堅恐是虛晃一招，後天的座談會還是照常舉行，也盼市府2案併陳送議會。

市府工務處指出，空橋可能影響景觀也對效益存疑，由於主軸是放在提升慈雲路行人通行安全，因此評估蓋地下連通道，近期將先進行勞務採購案，規畫路況調查、地下管線問題、預估興建經費等等，依過去空橋規畫案經驗，可能要花半年到一年完成。

慈雲路位於關埔重畫區，是竹科往返竹北的交通要道，路旁還有好市多、迪卡儂等知名賣場，車流眾多也是交通瓶頸點。市府在2018年曾有設置大空橋計畫，串連建案大樓方便行人通行，但近年沒有新進展，市長林智堅今天現勘，宣布要蓋地下連通道。

慈雲路空橋大翻盤將改蓋地下連通道，掀起關埔地區熱議，有居民直言有空橋不蓋，改蓋地下道，不知要花多少錢，也憂心交通黑暗期更長，也有民眾擔心要花的公帑更多，且未來路面底下可能還要高壓電纜的問題，認為地下道沒有比蓋天橋來得容易。

當地龍山里長張文興說，慈雲路周邊商業蓬勃發展，交通方面急需配套，市府既然提出地下連通道方案，他樂見其成，但是關埔地區慈雲路有地下電纜化，作地下道需要縝密規畫，也希望市府盡快決策執行，不要讓地下連通道淪為空談，才是地方福祉。

時代力量市議員蔡惠婷也認為，樂見所有可以提升地方交通安全形式的建設，但地下道往下挖難度較高，未來建設同時需要有更完善的交通規畫，讓往來車流更為順暢。

後天下午將與立委高虹安舉辦慈雲路空橋建設座談會的李國璋表示，後天座談會將邀請營建署與會，就是因為過去地方推遲興建慈雲路空橋，才希望中央下鄉了解，並編列預算支持，市府勢必要以配合款來建設，如今市府卻要變地下道，他很不以為然。

李國璋說，興建空橋可疏解車流，也能減少行人通行安全疑慮，因為下雨天大家多改開車出門，有了有遮蔽的空橋可以協助紓解分流，再加上建案大樓也都有預留空橋空間，否則每到下雨天，慈雲路塞車塞爆，也希望空橋、地下道2案送議會，擇優進行。

李也質疑，林智堅任期剩7個月，宣布改蓋地下道可能只是虛晃一招，「有可能五月開完定期會後就不見了」，等定期會先送規畫案，未來還是有跳票可能，誰來承擔？

林智堅 民眾黨 時代力量

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