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白沙屯媽進香熱烈報名中 火車51停駛客運機動加開班次

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣鐵路局列車苗栗縣通霄鎮白沙屯車站5月1日停駛列車，正值白沙屯媽祖進香報名期間，苗栗監理站密切注意公車疏運需求。圖／本報資料照片
台灣鐵路局列車苗栗縣通霄鎮白沙屯車站5月1日停駛列車，正值白沙屯媽祖進香報名期間，苗栗監理站密切注意公車疏運需求。圖／本報資料照片

5月1日台灣鐵路局列車全面停駛，苗栗監理站協調遊覽車及客運業者，整合替代運輸，及加開部分路段班次因應，目前正值通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香報名中，監理站將密切注意，視需要協調公車機動加班疏運。

白沙屯媽進香是宗教盛事，今年報名到5月16日，目前人數達到4.6萬人，許多信眾會搭台鐵列車到媽祖主題車站白沙屯車站，再步行約1公里到拱天宮報名，5月1日台鐵停駛，拱天宮管理委員會總幹事陳春發評估衝擊不會太大，認為會來報名的還是會來報名。

苗栗監理站長蘇淑賢指出，白沙屯公車有苗栗客運5808、新竹客運5668路線，目前沒有計畫加開班次，但如果5月1日當天乘客太多，將會協調業者機動加班，滿足搭乘需求。

而5月1日監理站部署協調相關業者，確保苗栗縣運輸服務不中斷，自苗栗縣往返新竹縣市的旅客，可搭乘苗栗客運5801、5802及5803路線，共77班次；竹南往新竹的旅客可搭乘5802、5803、5804及5823路線，共54班次，另加開5802A竹南火車站至新竹火車站，共16班次，請民眾多加利用公路客運iBus APP查詢。

此外，往台中大甲方向的旅客，可自苗栗火車站東站左側搭乘苗栗客運5814，沿途行經南勢、銅鑼、通霄、苑裡等車站，苗栗客運另有5808，沿海線經後龍、通霄及苑裡；往豐原可自苗栗火車站東站右側搭乘新竹客運5664，至三義火車站轉乘類火車0971路線前往豐原。

三義往豐原地區規畫遊覽車，上午6點到晚上10點以類火車方式，停靠泰安、后里、豐原等站，往返每小時一班，民眾需先進三義火車站刷卡買票後，將有監理站或台鐵服務員引導上車。

欲搭乘高鐵的乘客，建議可在竹南火車站東站或苗栗火車站西站，搭乘金牌客運101市區客運路線，或自苗栗火車站東站左側搭乘苗栗客運5815、5816，或苗栗市中正路北苗站搭乘苗栗客運5803路線，苗栗客運另有5807（A）、5808、5816路線行經苗栗高鐵站。另，前往台北的旅客，可以搭乘國光客運1823及1824路線。

火車站 新竹 監理站

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