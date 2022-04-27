竹北6月將啟用41站YouBike 民眾卻對設站有意見

竹北市將在6月底搶先新竹縣其他鄉鎮，最先啟用41站YouBike，但站點公布後卻引來民眾許多意見，有居民疑惑縣府明明大力宣傳AI智慧園區，為何卻沒有設站，還有不少民眾反映市內多條主幹道竟沒有設站或站點密度不足，呼籲縣府可多考量民眾需求，盡量增設站點。

據縣府交旅處公布資料，新竹縣YouBike分為2階段，第一階段在竹北市區內拓點，預計今年底竹北市有50站覆蓋，第二階段擴及竹東、新豐及湖口，3鄉鎮合計設50站，後年目標完成全縣100站設置。

不過許多市民對站點分布並不滿意，普遍表示「還不夠」，有校長認為東興圳綠園道沿線站點不足，如何因應未來總圖啟用，也有民眾質疑AI園區、勝利國中，甚至水瀧重劃區都未設站，對民眾利用上十分不便。

縣議員吳旭智表示，已接到不少民眾陳情指出縣府公布的YouBike竹北50站，有不少主幹道竟沿線都沒有設站或站點密度不足，例如文興路、縣政二路、光明六路東二段等，呼籲如會勘評估可行，縣府應盡量廣設站點。

縣府交旅處長游志祥表示，YouBike設站原則以人口熱點作為建置站點的優先選擇，並採取先廣後密的設站方式，將依據民眾實際需求及周邊人行道、公園空間是否足夠，進行設站評估。